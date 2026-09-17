TPHCM đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng

Hội nghị đã đánh giá toàn diện tiềm năng hợp tác kinh tế; xác lập bước chuyển mang tính bước ngoặt từ phương thức liên kết theo địa giới hành chính sang cùng kiến tạo một không gian phát triển thống nhất; hình thành hệ sinh thái đầu tư quy mô lớn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho toàn vùng phía Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chia sẻ, TPHCM có thị trường, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ và năng lực kết nối quốc tế. Các địa phương có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, logistics, du lịch, tài nguyên và không gian phát triển.

"Nếu chúng ta kết nối được quy hoạch với hạ tầng; hạ tầng với đô thị; đô thị với logistics; vốn với dự án; công nghệ với sản xuất và sản phẩm với thị trường, chúng ta sẽ tạo ra một không gian phát triển có sức cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với từng địa phương phát triển riêng lẻ", ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Trước mắt, các địa phương tập trung hợp tác kiến tạo ba nhóm chuỗi giá trị liên vùng đột phá gồm: chuỗi công nghiệp công nghệ cao gắn với cảng biển, hàng không và hạ tầng logistics; chuỗi nông nghiệp, thủy sản gắn với chế biến sâu, chuỗi lạnh, xây dựng thương hiệu và xuất khẩu; chuỗi năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện chính quyền và các tổ chức kinh tế liên vùng, tính thực chất của hội nghị được khẳng định qua diễn đàn trao đổi đa chiều, trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn hạ tầng lớn trong nước và khối doanh nghiệp FDI.

Đặc biệt, hoạt động kết nối trực tiếp B2G (Chính quyền - Doanh nghiệp) và B2B (Doanh nghiệp - Doanh nghiệp) tại không gian trưng bày của TPHCM và 7 tỉnh, thành liên kết đã tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp hồ sơ quy hoạch, danh mục dự án và cùng trao đổi phương án tháo gỡ khó khăn ngay tại sự kiện.