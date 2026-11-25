Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, việc đấu giá quyền sử dụng 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được tổ chức trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn, theo phương thức trả giá lên.

Cả 4 lô đất đều thuộc khu chức năng số 3 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai dự án theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TPHCM đấu giá 4 lô đất vàng Thủ Thiêm với giá khởi điểm hơn 16.665 tỷ đồng

Trong số các lô đất được đưa ra đấu giá lần này, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) có giá khởi điểm cao nhất, hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m² đất. Lô đất có diện tích 10.059,7m², được quy hoạch xây dựng nhà ở kết hợp dịch vụ, chiều cao tối đa 25 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần, quy mô dân số 3.420 người. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng, với mỗi bước giá là 20 tỷ đồng.

Lô đất 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) có diện tích 8.568,1m², giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu đất được xây dựng nhà ở cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số 1.067 người. Tiền đặt trước hơn 526 tỷ đồng, mỗi bước giá là 13 tỷ đồng.

Lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) rộng 6.446m², có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, được quy hoạch xây dựng nhà ở kết hợp dịch vụ cao tối đa 6 tầng, quy mô dân số 608 người. Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt trước hơn 418 tỷ đồng, mỗi bước giá là 11 tỷ đồng.

Lô đất còn lại mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), có diện tích 5.009,1m², giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, được quy hoạch xây dựng nhà ở kết hợp dịch vụ cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số 811 người. Tiền đặt trước hơn 348 tỷ đồng, mỗi bước giá là 9 tỷ đồng.

Thời hạn sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư là 50 năm, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Với tổng mức giá khởi điểm hơn 16.665 tỷ đồng, số tiền đặt trước của cả 4 lô đất lên tới hơn 3.333 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Trước đó, TPHCM từng tổ chức đấu giá quyền sử dụng 4 lô đất nói trên với tổng giá khởi điểm khoảng 5.300 tỷ đồng. Kết quả, tổng số tiền trúng đấu giá lên tới 37.346 tỷ đồng, gây chú ý trên thị trường bất động sản cả nước. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, cả 4 doanh nghiệp đều không hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định, dẫn đến việc kết quả đấu giá bị hủy, các lô đất được giao lại cho cơ quan chức năng quản lý.

Sau gần 5 năm, tổng giá khởi điểm của 4 lô đất này đã tăng hơn 11.300 tỷ đồng, gấp khoảng 3,2 lần so với thời điểm đấu giá năm 2021. Việc đưa 4 lô đất trở lại đấu giá, lần này thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, được kỳ vọng góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình đấu giá tài sản công, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.