TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, không chạy theo thành tích

Các đại ĐBQH tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường An Lạc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sáng 2-10, Tổ ĐBQH số 8, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI tiếp xúc cử tri 15 phường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổ ĐBQH gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Trọng Nhân, Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Các phường tham gia tiếp xúc cử tri gồm: An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng, Phú Lâm và Bình Thới.

Các ĐBQH tổ số 8 tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tăng trưởng gắn với chăm lo đời sống người dân

Thông tin tại buổi tiếp xúc, ĐB Trương Minh Huy Vũ cho biết, tăng trưởng kinh tế thành phố trong quý III đạt 9,86%, 9 tháng đầu năm đạt hơn 9%, thuộc mức cao trong nhiều năm trở lại đây. TPHCM đang đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.

Cũng theo ông, quý IV thường là thời điểm hoạt động đầu tư, thương mại, dịch vụ tăng cao. Các lễ hội, chương trình lớn sẽ tạo thêm sức mua; nhiều công trình, dự án cũng đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tăng trưởng không phải để chạy theo thành tích. Trong quý 4, thành phố đặc biệt quan tâm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ghi nhận những ý kiến phản ánh của cử tri về an sinh, đô thị, nhà ở, đất đai, trường học và quy hoạch, ĐB Trương Minh Huy Vũ cho biết đây cũng là những vấn đề được cử tri nhiều nơi trên địa bàn thành phố quan tâm. ĐB khẳng định sẽ chuyển các kiến nghị liên quan đến kẹt xe, ngập nước... đến cơ quan chức năng để xử lý.

ĐB thông tin thêm, TPHCM đã nghiên cứu về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) trong thời gian dài. Trước mắt tập trung thực hiện dọc có tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Thành phố cũng nghiên cứu các công cụ tài chính nhằm huy động nguồn lực phát triển metro, đô thị nén, công trình xanh và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ bất cập hạ tầng, nhà ở

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều bất cập tại khu dân cư Hương Lộ 5, phường An Lạc sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng. Trong 16 tuyến đường nội bộ, nhiều tuyến chưa được chủ đầu tư hoàn thiện. Khu dân cư thường xuyên ngập khi mưa lớn; hệ thống thoát nước, nước thải và chiếu sáng chưa được đầu tư đồng bộ.

Cử tri nêu ý kiến với Tổ ĐBQH. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cử tri kiến nghị nâng cấp đường sá, tạo điều kiện để người dân, nhất là người thuê trọ lâu năm, tiếp cận nhà ở xã hội; đồng thời đề nghị đơn giản hóa thủ tục đo đạc, cấp giấy chứng nhận, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trao đổi với cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị người dân tiếp tục gửi kiến nghị đến Đoàn ĐBQH TPHCM. Các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được rà soát, xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo thành phố. Những kiến nghị liên quan đến chính sách, pháp luật sẽ được phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.