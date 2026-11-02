TPHCM đang ở vị thế thuận lợi để đón làn sóng đầu tư mới

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết trong 10 tháng đầu năm, thành phố thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm.

Lũy kế đến nay, TPHCM có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có thêm không gian phát triển mới, hội tụ trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu trên cùng một địa bàn.

Sự kết nối này mở rộng điều kiện phát triển các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, thương mại, logistics và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới sản xuất trong khu vực.

Thành phố hiện đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, hướng đến trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045.

Để thực hiện mục tiêu này, TPHCM mong muốn tìm kiếm những đối tác đầu tư dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh. Đặc biệt, thành phố coi trọng các nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị và góp phần phát triển nguồn nhân lực.

TS. Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, chia sẻ tại diễn đàn về bức tranh toàn cảnh kinh tế khu vực thông qua bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500.

Theo đó, điểm sáng nổi bật trong bức tranh đó thuộc về các doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng khi mang về tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 10,5%, cao gấp ba lần mức trung bình của toàn khu vực Đông Nam Á, và là mức tăng trưởng nhanh nhất trong bảng xếp hạng chỉ sau Campuchia.

Đáng chú ý, 72 doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng năm nay đóng góp khoảng một phần tư tổng mức tăng trưởng doanh thu của toàn bộ danh sách Fortune Southeast Asia 500.

"Câu chuyện tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Việt Nam chính là lý do cốt lõi để Fortune lựa chọn TPHCM làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 lần đầu tiên", ông Andrew Staples cho biết.