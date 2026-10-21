TPHCM đăng cai tổ chức Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026

Hội nghị BPC 2026 dự kiến diễn ra ngày 23/10 tại TPHCM.

UBND TPHCM phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế 2026 (BPC 2026) dự kiến tổ chức ngày 23/10. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC", đây là kỳ hội nghị thứ 35 và là lần thứ ba TPHCM đăng cai tổ chức.

Hội nghị diễn ra với ba phiên thảo luận chính, tập trung giải quyết các bài toán từ khởi nghiệp, công nghiệp xanh đến hành động giảm phát thải thực tế. Tại Phiên I, đại diện TPHCM, Osaka và Hamburg đã trao đổi về hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp. TPHCM chia sẻ chuỗi hỗ trợ doanh nghiệp theo vòng đời, trong khi Osaka giới thiệu các sự kiện kết nối như Hội thảo Kinh tế tuần hoàn (2026) và Tech Osaka Summit (2027).

Trong Phiên II, TPHCM trình bày 8 nhóm giải pháp chuyển đổi mô hình công nghiệp xanh và định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến đường sắt.

Phiên III đánh giá lại tiến độ thực hiện Tuyên bố chung từ Hội nghị BPC 2025 tại Osaka. TPHCM công bố những kết quả khả quan, đang triển khai kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, khoảng 68% xe buýt đã chuyển sang sử dụng điện và năng lượng xanh hướng tới mốc 100% vào năm 2027, cùng với công suất điện mặt trời mái nhà đạt 1.865,7 MWp.

Bên lề sự kiện, đại biểu các thành phố sẽ các phiên làm việc song phương và tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 tại WTC Expo. Thông qua BPC 2026, TPHCM khẳng định tiếp tục đồng hành cùng mạng lưới BPC, hướng tới việc chuyển đổi các cam kết quốc tế thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Mạng lưới BPC được Chính quyền Thành phố Osaka khởi xướng từ năm 1988, và TPHCM chính thức gia nhập từ tháng 5/1997 nhằm mở rộng cơ hội giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.