TPHCM đăng cai Hội nghị lần 13 của Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo

Với 26 trường hợp tảo hôn trong độ tuổi 14-17 được ghi nhận từ đầu năm 2026, cùng những hạn chế về dinh dưỡng, y tế và nguy cơ trẻ em gái bỏ học, xã Tà Xùa (Sơn La) đang triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ, chăm sóc và mở rộng cơ hội phát triển cho trẻ em ở các bản xa.