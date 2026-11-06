TPHCM đăng cai Hội nghị lần 13 của Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo
Sáng 6-11, tại TPHCM, UBND TPHCM phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 13 của Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo, với chủ đề “Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các Khu Dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo”.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-dang-cai-hoi-nghi-lan-13-cua-mang-luoi-cac-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-ven-bien-va-hai-dao-post880381.html