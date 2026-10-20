TPHCM đăng cai Giải vô địch quốc gia Pickleball người khuyết tật năm 2026

TPHCM là chủ nhà Giải vô địch quốc gia Pickleball người khuyết tật 2026.

Theo kế hoạch được phê duyệt, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20-12 tại Sân Pickleball Cộng Hòa Garden (số 20 đường Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, TPHCM). Pickleball là môn thể thao phát triển bùng nổ trong thời gian gần đây nhờ tính chất đối kháng linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi cũng như thể trạng vận động khác nhau. Việc đưa Pickleball vào hệ thống thi đấu quốc gia cho người khuyết tật không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe mà còn mở ra sân chơi bình đẳng, tạo cơ hội để cộng đồng người khuyết tật cả nước giao lưu, thể hiện tài năng và hòa nhập sâu rộng vào đời sống thể thao xã hội.