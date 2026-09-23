TPHCM đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 650 dự án bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa thông tin việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài đang đạt được những kết quả đáng chú ý, cả trên phạm vi cả nước và tại TP.HCM. Dẫn số liệu từ Bộ Tài chính, HoREA cho biết tính đến ngày 15/9/2026, có tổng cộng 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài trên phạm vi cả nước được đăng ký trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính.

Trong đó, 3.407 dự án, chiếm 72,7%, với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng, được báo cáo đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc. Các dự án này thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và địa phương.

TP.HCM đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 650 dự án bất động sản

Bên cạnh đó, 1.123 dự án, chiếm 23,97%, đã được các bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. Còn 155 dự án, chiếm 3,3%, được xác định thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tại TP.HCM, công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng đã được triển khai qua nhiều giai đoạn. UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực. Qua rà soát ban đầu, Thành phố thống kê 838 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài.

Sau đó, Thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp rà soát, thống kê bổ sung và xử lý dự án. Tính đến ngày 5/9, có 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên Hệ thống 45 của Sở Tài chính, với tổng diện tích hơn 30.691ha và tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

Trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16, TP.HCM đã xử lý 417 dự án, liên quan khoảng 17.000ha đất, với tổng giá trị đầu tư khoảng 206.000 tỷ đồng. Kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP.HCM, Sở Tài chính đã tổng hợp 921 dự án, gồm 421 dự án chuyển tiếp và 500 dự án đăng ký bổ sung.

Sau 3 tháng triển khai, 233/921 dự án, tương đương 25,3%, đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với 688 dự án còn lại, chiếm 74,7%, các sở, ngành đã đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. Như vậy, tính chung các giai đoạn đã có 650 dự án tồn đọng, kéo dài tại TP.HCM đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

HoREA đánh giá kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong giải phóng nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và đưa các dự án sớm trở lại hoạt động. Trong 7 tháng đầu năm 2026, TP.HCM có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, cung cấp tổng cộng 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 căn nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025.

Tuy nhiên, HoREA nhận định thị trường vẫn còn những khó khăn đáng kể. Lãi suất vay ở mức cao và khả năng tiếp cận tín dụng khó khăn khiến sức mua yếu, tác động đến dòng tiền và thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản. Cùng với đó thị trường cũng còn thiếu các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, nhất là nhà ở thương mại có mức giá phù hợp, nhà cho thuê phù hợp khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp và nhà ở xã hội.