TPHCM đã số hóa hơn 2 triệu tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành

Video: Đoàn kiểm tra Văn phòng Trung ương Đảng làm việc tại Thành ủy TPHCM về công tác văn thư, lưu trữ năm 2026. Thực hiện: VĂN MINH

Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, làm trưởng đoàn, làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác văn thư, lưu trữ năm 2026.

Tiếp đoàn có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Đoàn kiểm tra Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác văn thư, lưu trữ năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác văn thư, lưu trữ của TPHCM, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

Theo đại diện đoàn kiểm tra, TPHCM có nhiều cách làm sáng tạo, nổi bật là triển khai chiến dịch mùa hè số, huy động các đội hình sinh viên, thanh niên hỗ trợ sắp xếp, chỉnh lý, số hóa tài liệu, làm sạch dữ liệu và tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”.

Về chuyển đổi số, TPHCM đã triển khai ứng dụng kho lưu trữ số hóa, phần mềm hội nghị Thành ủy phục vụ các hội nghị Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Đáng chú ý, Văn phòng Thành ủy TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cơ quan Đảng TPHCM (iCPV-TPHCM). Hệ thống tích hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng dữ liệu riêng của thành phố, hỗ trợ tác nghiệp, ra quyết định và tự động hóa quy trình nghiệp vụ theo định hướng AI-First.

Đến nay, hệ thống vận hành thử nghiệm ổn định trong toàn Đảng bộ TPHCM, kết nối, đồng bộ với các hệ thống của cơ quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cấp xã. Các chức năng quản lý nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ theo KPI và báo cáo động bắt đầu được triển khai từ kỳ báo cáo tháng 10-2026.

Về dữ liệu số, TPHCM đã số hóa hơn 2 triệu tài liệu điện tử, đưa vào nền tảng dữ liệu tập trung, thống nhất để phục vụ khai thác; đồng thời hình thành kho dữ liệu chung của khối Đảng, HĐND, UBND và MTTQ.

Thành phố cũng đã chuẩn hóa, làm sạch 99% dữ liệu đảng viên. Tỷ lệ đảng viên sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đạt hơn 97,2%; tỷ lệ chi bộ thực hiện sinh hoạt, có báo cáo và kết luận đầy đủ trên ứng dụng đạt 93,9%.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn phát biểu tại buổi làm việc, chiều 10-11-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn đánh giá công tác văn thư, lưu trữ tại Thành ủy TPHCM được quan tâm triển khai thực hiện tốt, với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa tài liệu và hồ sơ đảng viên theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí đề nghị TPHCM tiếp tục số hóa tài liệu sau khi hoàn thành chỉnh lý, ưu tiên những tài liệu quan trọng, có nhu cầu khai thác cao để đưa vào cơ sở dữ liệu dùng chung. Đặc biệt, quá trình chỉnh lý, số hóa phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, tránh lộ lọt, thất thoát tài liệu; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu, chiều 10-11-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định thành phố sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ và chuyển đổi số tại các cơ quan Đảng. Cùng với đó, TPHCM cũng sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển chọn nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ gắn với đề án vị trí việc làm của thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, trong hai ngày 9 và 10-11, đoàn kiểm tra Văn phòng Trung ương Đảng đã kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng ủy các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Bà Rịa; Ban Nội chính Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TPHCM