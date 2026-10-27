TPHCM: Đã quy tập được tổng cộng 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 27/10, các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben cùng 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Riêng trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, qua đó phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 26/10, các lực lượng đã xử lý hơn 630m³ đất, phát hiện, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Trong ngày 27/10 đội tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10 đến hết ngày 27/10, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, phát hiện, quy tập thêm 115 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 26 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Hàng trăm mét khối đất được đào mỗi ngày để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Trong tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 813 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B của công viên.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP.HCM và các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm đạt kết quả cao nhất.

Việc kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đến nay đội tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một phần mất mát của chiến tranh được sẻ chia, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.