TPHCM: Đã quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 16/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Hàng trăm mét khối đất được đào để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Khu vực tìm kiếm đang được tập trung tại rãnh mộ thứ 2 vừa được phát hiện tại khu A

Qua tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A, trong ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Theo thống kê, từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 297 bộ có di vật.

Đã có 646 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong số này, 613 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại các vị trí riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Cũng trong ngày 16/9, đoàn công tác Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ để không bỏ sót

Hoạt động dâng hương tưởng niệm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được các lực lượng triển khai.