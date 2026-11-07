TPHCM đã phát hành hơn 2 triệu học bạ số, đạt tỷ lệ gần 96%

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, tính đến ngày 3-11, toàn thành phố có 1.682 trường thực hiện học bạ số với 2.102.616 học sinh, học viên; đã phát hành thành công 2.016.010 học bạ số, đạt 95,88%, còn 86.606 học bạ chưa phát hành và 432 học bạ cần hiệu chỉnh.

Tỷ lệ ký số hồ sơ học sinh năm học 2026 - 2027 của các cấp học đạt trên 90%, cao nhất là mầm non với 98,30%; tiểu học đạt 93,41%; THCS đạt 95,94%; THPT đạt 91,04%. Riêng GDTX đạt 79,21%.

Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ, hiện nay thành phố đang gặp 5 nhóm vướng mắc, khó khăn chủ yếu về học bạ số. Bao gồm nhóm vướng mắc về trùng số định danh/CCCD với học sinh ở trường khác thuộc Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố khác (48 trường). Học bạ số không gửi được lên Cổng tiếp nhận của Bộ GD-ĐT, phần lớn là trùng với học sinh ở các tỉnh, thành phố khác. Nhiều trường đã đối chiếu cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID, giấy tờ do Công an cấp, xác định số của học sinh mình là đúng, nhưng liên hệ trường có học sinh trùng không được phản hồi hoặc chưa phối hợp xử lý.

Kế đó là nhóm vướng mắc về học sinh quốc tịch nước ngoài, học sinh chưa có số định danh cá nhân (24 trường). Học sinh chỉ có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhân thân chưa đầy đủ, chưa được cấp mã định danh; một số cha mẹ học sinh chưa phối hợp làm thủ tục định danh nên nhà trường chưa thể phát hành học bạ số.

Nhóm vướng mắc về số liệu trên cổng học bạ số chưa khớp với cơ sở giáo dục (23 trường); Nhóm vướng mắc liên quan đến chữ ký số, chứng thư số, con dấu (8 trường), chứng thư số chưa chuyển đổi kịp theo mô hình chính quyền 2 cấp, trường mới thành lập, trường sáp nhập chưa được cấp chứng thư số hoặc bị thu hồi con dấu, không ký bổ sung được; Ngoài ra các nhóm vướng mắc khác như học bạ cần hiệu chỉnh không rõ học sinh, vướng mắc về nghiệp vụ, quy chế.

Từ thực tế trên, Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT có hướng dẫn thực hiện đối với các khó khăn, vướng mắc đối với từng nhóm vướng mắc của thành phố. Đặc biệt là hướng dẫn thống nhất cách xử lý trường hợp trùng số định danh cá nhân giữa các tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố có học sinh trùng phối hợp rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu;

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các trường xử lý dứt điểm 86.606 học bạ chưa phát hành học bạ số, học bạ cần hiệu chỉnh và yêu cầu thu hồi bị từ chối, tập trung 5 phường, xã dưới 80% và các trường trực thuộc sở; lập danh sách riêng học sinh chưa có số định danh, học sinh người nước ngoài và các vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ GD-ĐT.

Bên cạnh đó, đặt mục tiêu trước ngày 15-11 sẽ hoàn thành 100% ký số dữ liệu năm học 2026-2027, ưu tiên GDTX, THPT, hồ sơ trường và các phường, xã, đặc khu dưới 80%.