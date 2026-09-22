TPHCM đã giải ngân 56.000 tỷ đồng vốn bồi thường

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại hội nghị.

Thông tin trên được Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, báo cáo tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 22-9.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, năm 2026, Sở NN-MT được TPHCM giao vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 148 dự án với tổng số vốn khoảng 60.000 tỷ đồng, chỉ tiêu giải ngân đạt 80%. Đến nay, số vốn đã giải ngân đạt 56.000 tỷ đồng, tương đương 93% tổng vốn được giao và vượt chỉ tiêu 80%.

“Từ đây đến cuối năm còn khoảng 4.000 tỷ đồng. Nếu được bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng thì ngành vẫn quyết tâm hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu này”, ông Thắng cho biết.

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, trong tổng số hơn 921 dự án, Sở NN-MT xác định khoảng 408 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Đến nay, hơn 68 dự án đã được giải quyết, tháo gỡ hoàn toàn; 309 dự án đã có định hướng xử lý.

Từ nay đến cuối năm, Sở NN-MT sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, phấn đấu chuyển tối đa số dự án đang ở trạng thái “có định hướng tháo gỡ” sang trạng thái “đã hoàn thành”.

Về nguồn thu từ đất đai trong năm 2026, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, tính đến ngày 15-9, dự kiến có 79 hồ sơ xác định giá đất cụ thể, với giá trị khoảng 90.448 tỷ đồng; 4 hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến thu 15.907 tỷ đồng. Tổng cộng nguồn thu dự kiến đạt 106.525 tỷ đồng.

Trong kế hoạch thực hiện đến hết tháng 9, Sở NN-MT dự kiến hoàn tất 24 hồ sơ xác định giá đất cụ thể, với giá trị khoảng 7.079 tỷ đồng; 3 hồ sơ thanh toán hợp đồng BT của Công ty Trung Nam, trị giá 3.184 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 5 hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 4 lô đất và 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến mang về nguồn thu khoảng 46.566 tỷ đồng. Tổng nguồn thu theo kế hoạch đến hết tháng 9 là 56.830 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở NN-MT dự kiến thực hiện thêm 23 hồ sơ xác định giá đất cụ thể, với giá trị khoảng 2.200 tỷ đồng.

“Sở NN-MT sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh hồ sơ, từ đó tăng nguồn thu cho ngân sách. Chúng tôi cam kết nỗ lực thu khoảng 168.000 tỷ đồng từ tài nguyên - đất đai, góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026”, ông Thắng chia sẻ.