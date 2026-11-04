TPHCM: Đa dạng hóa các kênh tiếp xúc cử tri, ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận phản ánh

Ngày 04/11, Thường trực HĐND, UBND TPHCM phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) trên địa bàn. Chủ trì Hội nghị có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Quang cảnh hội nghị

Qua các đợt tiếp xúc, Thường trực HĐND TPHCM đã tổng hợp 628 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp Thành phố, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực trọng điểm: hạ tầng đô thị - chống ngập, đất đai - quy hoạch, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách cho lực lượng không chuyên trách theo các nghị quyết mới, cải cách hành chính - chuyển đổi số, cùng các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục.

Theo đánh giá, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, hình thức linh hoạt, đáp ứng thực tiễn, tăng tính tương tác giữa đại biểu và cử tri. Đại diện UBND cấp xã và các sở, ngành tham dự đã trực tiếp trả lời, giải trình nhiều vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại hội nghị. Công tác phân loại thẩm quyền và xử lý trùng lặp ý kiến bước đầu chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng mốc thời gian quy định.

Các điểm cầu địa phương tham gia hội nghị

Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chất lượng tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri thời gian qua. Các đại biểu khẳng định hoạt động này nhận được sự hỗ trợ đồng bộ, nhịp nhàng từ Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và sự chủ động của các Tổ đại biểu. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng phối hợp nắm bắt tình hình địa bàn, đổi mới thực chất hoạt động tiếp xúc; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị và phát huy chuyên môn của đại biểu trong kết nối thực tiễn với hoạt động xây dựng chính sách, giám sát của thành phố.

Phó Ban Pháp chế HĐND TPHCM Lê Minh Đức phát biểu

Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, nhiều ý kiến từ cơ sở đã chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Một số cử tri khi phát biểu vẫn còn chung chung, chưa nêu rõ địa chỉ và nội dung kiến nghị cụ thể, đòi hỏi cán bộ Mặt trận và chủ trì hội nghị phải nâng cao kỹ năng điều hành, định hướng ngay tại chỗ. Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị UBND Thành phố cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan trực tiếp vào cuộc, trả lời thấu đáo, đúng trọng tâm đối với các nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Tránh tình trạng chuyển đơn, trả lời chung chung dẫn đến việc cử tri kiến nghị lặp lại qua nhiều kỳ họp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đề nghị UBND TPHCM chấn chỉnh tình trạng lãnh đạo sở, ngành vắng mặt tại các buổi tiếp xúc cử tri; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan trực tiếp tham dự, trả lời những vấn đề thuộc trách nhiệm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng nhìn nhận công tác phối hợp, tổ chức tiếp xúc cử tri các cấp trên địa bàn TPHCM thời gian qua đã đảm bảo thiết thực, hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cử tri đặt ra. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri được đảm bảo đúng quy trình, từ xây dựng kế hoạch; gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; xử lý những thông tin kiến nghị cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và giám sát việc giải quyết các kiến nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu

Để hoạt động thêm hiệu quả thời gian tới, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri từ sớm, chu đáo, kỹ lưỡng; trong đó xác định được khung thời gian tổ chức hợp lý, linh hoạt. Từ cơ sở này, tăng cường truyền thông, thông báo lịch tiếp xúc đến các cử tri trên địa bàn qua nhiều kênh tuyên truyền.

Về hình thức, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng thống nhất linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, nguồn lực đối với các tổ gồm nhiều xã, phường, vừa đảm bảo đại biểu có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cử tri; song cần tính toán các vấn đề về hạ tầng, cơ sở vật chất.

Bà Phượng đề nghị các tổ đại biểu nghiên cứu kỹ những vấn đề cử tri địa bàn quan tâm, mời trực tiếp các sở ngành chuyên môn giải trình trực tiếp tại các buổi tiếp xúc. Sau buổi tiếp xúc, tổng hợp, phân nhóm các ý kiến cử tri chuyển đến các cơ quan giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Hiện TPHCM đang triển khai một hình thức tiếp xúc đặc biệt, đó là đại biểu tiếp xúc với cử tri ngoài địa bàn ứng cử, trước mắt ưu tiên đại biểu chuyên trách. Mục đích để đại biểu chuyên trách hiểu sâu hơn địa bàn, gắn bó hơn với cử tri, đồng thời nắm bắt tình hình cử tri ở nhiều địa bàn trên toàn thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu

Bà Phượng đề nghị các tổ đại biểu tính toán, đa dạng hóa các kênh tiếp xúc cử tri để thu nhận ý kiến, kiến nghị người dân ngoài hình thức hội nghị. Đồng thời, chú trọng các hình thức tiếp xúc chuyên đề, ứng dụng chuyển đổi số trong các hình thức tiếp nhận phản ánh.

Bà Phượng nhấn mạnh nếu chúng ta cùng chung sức sẽ tạo ra hiệu quả cao trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Mục đích cuối cùng không phải là thuận lợi cho hoạt động của đại biểu, cũng không phải thuận lợi cho hoạt động của địa phương, mà quan trọng nhất là đại biểu được gần cử tri hơn, giải quyết đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi của người dân TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận toàn bộ các ý kiến xác đáng, tâm huyết từ các đại biểu tham dự trực tiếp và các điểm cầu địa phương. Đồng thời, sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các Tổ đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài liên quan đến nhiều cơ quan chức năng.