TPHCM cùng Đông Nam bộ, ĐBSCL tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Theo kế hoạch, Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL giai đoạn 2023-2025, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 được tổ chức tại TPHCM trong hai ngày 17 và 18-9.

Dự kiến, khoảng 450 đại biểu tham dự, là lãnh đạo cơ quan Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu của các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước…

Trong khuôn khổ của hội nghị còn có hoạt động kết nối giao thương giữa các hệ thống phân phối TPHCM với các doanh nghiệp, nhà cung cấp của các địa phương; hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của TPHCM và các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL.

Điểm nhấn của hội nghị là các hoạt động giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của TPHCM, vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL; hoạt động thúc đẩy kết nối đầu tư, kinh doanh hai chiều; xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng đặc trưng và triển khai chính sách kích cầu chung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu kết luận tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị diễn ra trong hai ngày 17 và 18-9. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Minh Thạnh đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố xây dựng phương án đón tiếp; phân công đầu mối phối hợp, đón tiếp các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của từng địa phương tham dự hội nghị và các hoạt động đồng hành.

Sở Du lịch TPHCM được giao chủ trì tổ chức chương trình tham quan thành phố về đêm phục vụ đại biểu, bảo đảm an toàn, thiết thực. Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị…