TPHCM: Công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát huy hiệu quả

Sáng 6/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2026. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài; đồng thời trao đổi, thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai các hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thanh, Chủ tịch HUFO, nhìn nhận trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhà nước.

Theo HUFO, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 50% có nguồn gốc hoặc liên lạc thường xuyên với TPHCM. Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TPHCM ước đạt hơn 10,3 tỷ USD (trong tổng số gần 18 tỷ USD toàn quốc), góp phần ổn định tỷ giá và thúc đẩy đầu tư. Cùng với nguồn lực kiều bào, việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2026, thành phố ghi nhận 117 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp đăng ký hoạt động (năm 2025 là 112 tổ chức), tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội và phát triển cộng đồng. Tính từ đầu năm đến tháng 9/2026, UBND TPHCM đã phê duyệt 30 khoản viện trợ với tổng vốn cam kết đạt hơn 302,4 tỷ đồng. Nguồn viện trợ này được quản lý và sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế và góp phần giảm bớt áp lực ngân sách an sinh xã hội.

Trong năm, Liên hiệp đã tổ chức chương trình gặp gỡ với hơn 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 40 đối tác Việt Nam. Thông qua Tổ Công tác phi chính phủ nước ngoài Thành phố, Liên hiệp làm đầu mối hướng dẫn thủ tục, kết nối đối tác, hỗ trợ mở rộng dự án và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Chủ tịch HUFO Hà Thanh phát biểu

Công tác phi chính phủ nước ngoài đã góp phần phát huy nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chăm lo các nhóm yếu thế, đối tượng khó khăn. Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ trên địa bàn còn lớn, trong khi năng lực xây dựng, triển khai chương trình, dự án của một số đối tác Việt Nam còn hạn chế.

Để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn mới, bà Hà Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, HUFO mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển bền vững của thành phố. Đồng thời, HUFO sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức liên quan, góp phần đưa công tác đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả hợp tác và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài tại TPHCM ngày càng phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM nói riêng và của các nước nói chung.