TPHCM công bố tạm thời 6 bến cá phục vụ kiểm soát IUU

Thủy sản bốc lên bờ tại cảng cá Incomap, phường Vũng Tàu.

Theo quyết định, 6 điểm lên cá tạm thời hoạt động thường xuyên trong năm gồm: Bến cá Ông Trận (khu vực neo đậu tránh trú bão Lộc An, thuộc ấp An Hòa, xã Phước Hải); Bến cá bãi bồi ven biển (tổ 7, ấp Hải Hà 1, xã Long Hải); Bến cá Bến Đá (thôn 2, xã Long Sơn); Bến cá Cần Giờ (khu vực Bến Cầu Cảng gồm 3 cầu chữ T, thuộc xã Cần Giờ); Bến đò Đồng Hòa (xã Cần Giờ) và Bến cá Cầu Đò (xã Thạnh An).

Để bảo đảm quản lý đồng bộ và giám sát chặt chẽ hoạt động bốc dỡ thủy sản, UBND TPHCM giao UBND các xã, phường liên quan khẩn trương thành lập Tổ hoặc Bộ phận kiểm tra, kiểm soát tàu cá phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chính quyền các xã, phường quản lý điểm lên cá đúng quy định pháp luật; chủ trì phối hợp kiểm soát nghiêm quy trình tàu cá xuất nhập bến, đo đếm và giám sát sản lượng thủy sản khai thác, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả các khuyến nghị nhằm sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" EC.