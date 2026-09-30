TPHCM công bố giá thuê 10 khu đất công, giá từ 2.303 đồng/m2

UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương quản lý.

Theo đó, 10 khu đất được phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn, phân bố tại các phường Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp, Tân Uyên.

Cụ thể, tại phường Thủ Dầu Một có 4 khu đất với tổng diện tích 54.348 m2, được cho thuê với mục đích đất thương mại, dịch vụ trong thời hạn 2 năm, đơn giá khởi điểm 109.730 đồng/m2/năm.

Khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu Sông Bé có diện tích 111 m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 402.600 đồng/m2/năm. Khu đất diện tích 13.326 m2 có thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 91.840 đồng/m2/năm. Khu nhà kho của Tổng Công ty 3/2, diện tích 8.985 m2, thời hạn 2 năm, đơn giá 255.000 đồng/m2/năm.

Tại phường Đông Hòa, có 2 khu đất với tổng diện tích 22.035 m2. Khu đất do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương quản lý tại khu phố Tây B có diện tích 13.732 m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 203.500 đồng/m2/năm. Khu đất tại Khu phố Đông A có diện tích 8.303 m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 98.000 đồng/m2/năm.

Tại phường Bến Cát, khu đất thu hồi của Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương có diện tích 57.396 m2, được xác định mục đích cho thuê là đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản), thời hạn 2 năm, đơn giá khởi điểm 2.303 đồng/m2/năm.

TPHCM ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất ở khu vực Bình Dương.

Tại phường Phú An, khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao tháng 10 có diện tích 7.375 m2, cho thuê với mục đích đất thương mại, dịch vụ, thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 20.893 đồng/m2/năm.

Tại phường Tân Đông Hiệp, khu đất thu hồi của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có diện tích 297.785 m2, mục đích cho thuê đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản), thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 4.904 đồng/m2/năm.

Tại phường Tân Uyên, khu đất thu hồi của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có diện tích 157.051 m2.

UBND TPHCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, diện tích, vị trí, hiện trạng, mục đích, thời hạn và đơn giá khởi điểm của từng khu đất. Tổ chức cho thuê ngắn hạn đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, mục đích và thời hạn theo quy định.

Trước khi tổ chức cho thuê, các đơn vị phải rà soát tình trạng pháp lý, hiện trạng quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất và kế hoạch triển khai dự án đối với từng khu đất; bảo đảm việc cho thuê ngắn hạn không ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc việc sử dụng đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng cho thuê phải quy định cụ thể việc chấm dứt hợp đồng, bàn giao lại đất và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc triển khai dự án, phương án đấu giá, bố trí sử dụng đất và không để phát sinh quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ trái quy định pháp luật.

Trường hợp có thay đổi về mục đích cho thuê, vị trí, diện tích, hiện trạng hoặc các yếu tố làm thay đổi đơn giá khởi điểm, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM có trách nhiệm rà soát, xác định lại đơn giá và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi tổ chức cho thuê.