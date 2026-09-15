TPHCM công bố các khoản thu và mức thu trong trường công lập năm học 2026-2027

Học sinh Tiểu học TPHCM tựu trường năm học 2026-2027.

Theo đó, danh mục các khoản thu và mức thu cụ thể được áp dụng theo 2 nhóm cơ sở giáo dục. Nhóm 1 áp dụng đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; nhóm 2 áp dụng đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, mức thu được quy định cụ thể theo từng nội dung dịch vụ.

Đối với cơ sở giáo dục là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức thu tối đa bằng 2 lần mức thu áp dụng đối với nhóm đơn vị nêu trên.

Danh mục các khoản thu và mức thu.

UBND TPHCM quy định các khoản thu phải được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, lấy thu bù chi và không vượt quá mức trần quy định.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và nhu cầu của người học.

Đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí từ các nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ tương ứng sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị. Thời gian thu không được vượt quá kế hoạch thời gian năm học.

Cơ sở giáo dục được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.

UBND TPHCM yêu cầu việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích, công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý tài chính.

Kết thúc năm học, nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi, cơ sở giáo dục phải hoàn trả phần chênh lệch cho người học. Trường hợp thu nhỏ hơn chi, cơ sở giáo dục phải tính toán bù đắp phần thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, không được thu thêm từ người học và ngân sách nhà nước không cấp bù.

UBND TPHCM giao UBND các phường, xã, đặc khu triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định; đồng thời kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chỉ đạo khắc phục những vấn đề phát sinh chưa đúng quy định.

Sở GD&ĐT TPHCM có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục công lập thuộc phân cấp quản lý thực hiện đúng quy định; kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chỉ đạo khắc phục các vấn đề phát sinh.

Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM, UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc triển khai quy định về khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Thuế TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chứng từ, hóa đơn thu tiền dịch vụ và nghĩa vụ nộp thuế tương ứng với từng khoản thu theo quy định.

Các trường học có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý; tổ chức lấy ý kiến và bảo đảm sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi thực hiện các khoản thu.

Nhà trường đồng thời phải giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động về nội dung dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi theo quy định.