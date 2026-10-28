Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn, chứng kiến TPHCM công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 13,5 tỷ USD và 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026), UBND TPHCM công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn tương đương khoảng 13,58 tỷ USD.

Trong danh mục này, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô vốn lớn nhất, với gần 129.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD. Dự án có diện tích khoảng 571 ha, do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. tham gia đầu tư.

Theo kế hoạch, cảng dự kiến đạt công suất thiết kế 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 18/9/2026. Đến năm 2030, dự kiến hoàn thành ít nhất hai cầu cảng; các hạng mục còn lại được triển khai trong giai đoạn II, hướng tới hoàn thiện vào năm 2050.

Tại khu vực Cái Mép, dự án Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link có tổng vốn đầu tư 16.835,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 643,1 triệu USD, với diện tích 120,78 ha. Dự án có công suất thiết kế 25,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT. Ngày 7/9/2026, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Cùng lĩnh vực cảng biển, dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 có tổng vốn đầu tư hơn 1.742 tỷ đồng, tương đương khoảng 66,6 triệu USD, trên diện tích 20,76 ha. Dự án được quy hoạch với chiều dài bến 350 m, công suất thiết kế 2,8 triệu tấn mỗi năm, tiếp nhận tàu tổng hợp và tàu hàng rời đến 60.000 DWT. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Ở lĩnh vực logistics, dự án Swift Logistics có tổng vốn đầu tư hơn 25.850 tỷ đồng, tương đương khoảng 987,4 triệu USD, do TOKGISTIC PTE. LTD. (Singapore) thực hiện. Dự án đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý; dự kiến bắt đầu triển khai các mục tiêu hoạt động từ quý IV/2026.

Trong nhóm dự án phát triển đô thị, Khu đô thị Đại học Quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 173.115 tỷ đồng, tương đương 6,612 tỷ USD, trên diện tích 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, thuộc Khu đô thị Tây Bắc TPHCM.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị – đại học quốc tế, tích hợp các chức năng giáo dục, dân cư, thương mại – dịch vụ, giải trí, y tế, thể thao, công viên và công viên công nghệ thông tin.

Danh mục 12 dự án còn có các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao, góp phần mở rộng cơ sở sản xuất, phát triển hạ tầng và đa dạng hóa các lĩnh vực thu hút đầu tư của Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng các doanh nghiệp tham gia 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 13,5 tỷ USD - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Sở Tài chính TPHCM, trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, gồm cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, đạt khoảng 17,8 tỷ USD, bằng 423,1% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 162,4% kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cả năm.

Trong đó, Thành phố cấp mới 1.592 dự án với tổng vốn đăng ký gần 9,8 tỷ USD; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt gần 5,13 tỷ USD; góp vốn, mua cổ phần đạt gần 2,96 tỷ USD.

Việc công bố các dự án tại AEF 2026 cho thấy nỗ lực của TPHCM trong thu hút nguồn lực đầu tư cho hạ tầng cảng biển, logistics, đô thị và sản xuất công nghệ cao, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố.