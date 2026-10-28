TPHCM công bố 12 dự án đầu tư trị giá hơn 13 tỷ USD, đón 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC

Đồng thời công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) và thiết lập quan hệ đối tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), mở ra cơ hội huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao vị thế TP trên bản đồ tài chính quốc tế.

Hàng tỷ USD cam kết đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Tại Diễn đàn kinh tế Mùa Thu (AEF 2026), TPHCM công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC). Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các tổ chức quốc tế, tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026, thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Hàng tỷ USD được cam kết đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC)

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC công bố kế hoạch huy động 816 triệu USD để phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động của các định chế tài chính, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; Công ty TNHH EQuest Capital cam kết huy động 325 triệu USD cho Khu đô thị đại học Tây Nam TPHCM, hướng đến phát triển không gian đô thị gắn với giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư, phục vụ phát triển hạ tầng trong Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong khi đó, Công ty TNHH VinaCapital International Partners công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD cho dự án tòa nhà Iconic VIFC quy mô 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Long An.

Ở lĩnh vực năng lượng, Công ty TNHH REE Energy Finance cam kết huy động 200 triệu USD để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy chuyển dịch xanh và bảo đảm an ninh năng lượng. AG&P Vietnam Holding Company Limited cũng dự kiến đầu tư từ 750 triệu đến 1 tỷ USD trong giai đoạn 2027 - 2030 nhằm phát triển chuỗi giá trị năng lượng tích hợp, từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), sản xuất điện đến phát triển trung tâm dữ liệu. Đây được xem là hướng đầu tư có khả năng tạo sự kết nối giữa hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.

Trong lĩnh vực hàng hải, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings cam kết đầu tư 100 triệu USD vào hệ thống dữ liệu hàng hải, dịch vụ tư vấn quản lý, điều phối, định giá và cho thuê tàu biển, trang thiết bị hàng hải, qua đó thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính hàng hải và logistics.

Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam cam kết đầu tư khoảng 57,7 triệu USD, tương đương quy mô đầu tư 1.500 tỷ đồng theo báo cáo, để thành lập sở giao dịch hàng hóa trong VIFC-HCMC, mở rộng các sản phẩm và hoạt động giao dịch trong hệ sinh thái tài chính.

Ở lĩnh vực công nghệ tài chính, Công ty TNHH MTV Rovela Pay công bố cam kết huy động 10 triệu USD nhằm phát triển hạ tầng công nghệ tài chính, nghiên cứu ứng dụng công nghệ stablecoin để hỗ trợ kết nối thanh toán, thương mại xuyên biên giới và các hoạt động đầu tư quốc tế. Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam), với định hướng huy động nguồn vốn từ các đối tác để khai thác cơ hội đầu tư vào hạ tầng bất động sản, thương mại và dịch vụ trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

Việc các doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư và huy động nguồn lực được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để VIFC-HCMC từng bước hoàn thiện hệ sinh thái, phát triển các dịch vụ tài chính chuyên sâu, tăng cường kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Hơn 13 tỷ USD đầu tư vào 12 dự án lớn

Trong khuôn khổ diễn đàn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã thực hiện nghi thức công bố, trao các quyết định liên quan đến 12 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với quy mô vốn khoảng 337.221,66 tỷ đồng, tương đương 13,58 tỷ USD, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp và công nghệ cao.

Nổi bật trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển là Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, có tổng vốn đầu tư 128.872,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD, quy mô diện tích khoảng 571 ha. Dự án được định hướng phát triển với công suất thiết kế dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Khi được triển khai và đưa vào khai thác, cảng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, tăng sức cạnh tranh của hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics khu vực phía Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao các quyết định liên quan đến 12 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với quy mô vốn khoảng 337.221,66 tỷ đồng, tương đương 13,58 tỷ USD.

Một dự án hạ tầng cảng biển đáng chú ý khác là Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link, có diện tích khoảng 120,78 ha và tổng vốn đầu tư 16.835,8 tỷ đồng. Theo thiết kế, cảng có công suất 25,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT. Bên cạnh đó, Dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 có tổng vốn đầu tư 1.742,75 tỷ đồng, quy mô 20,76 ha, được thiết kế với chiều dài bến 350 m, công suất 2,8 triệu tấn mỗi năm và khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 60.000 DWT. Trong lĩnh vực logistics, còn có dự án Swift Logistics do TOKGISTIC PTE. LTD. (Singapore) thực hiện có tổng vốn đầu tư 25.850,44 tỷ đồng, tương đương khoảng 987,4 triệu USD. Dự án tập trung triển khai các hoạt động bưu chính, chuyển phát, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị, Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế do Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam thực hiện là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất được công bố. Dự án ghi nhận mức tăng vốn đầu tư 114.115,06 tỷ đồng, nâng tổng vốn sau điều chỉnh lên 173.115,06 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,612 tỷ USD. Với quy mô 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, thuộc Khu đô thị Tây Bắc TPHCM, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị - đại học quốc tế tích hợp nhiều chức năng, gồm giáo dục, dân cư, thương mại, dịch vụ, y tế, thể thao, giải trí và công nghệ thông tin.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, ghi nhận mức tăng vốn đầu tư 39.900 tỷ đồng, nâng tổng vốn sau điều chỉnh lên 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,292 tỷ USD. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 74.513,4 m², gồm 6 lô đất, với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Lotte và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Bên cạnh các dự án cảng biển và đô thị, TPHCM cũng công bố nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, qua đó thúc đẩy đa dạng hóa cơ cấu sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng. Đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, có diện tích 497,19 ha, tổng vốn đăng ký hơn 9.701 tỷ đồng, tương đương khoảng 379,69 triệu USD. Dự án có sự tham gia của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - CTCP và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu công nghiệp, Công ty TNHH XINYI GLASS Việt Nam đầu tư dự án có quy mô 16,485 ha, tổng vốn 230 triệu USD, tập trung sản xuất kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô. Công ty TNHH CHANG YUE TECHNOLOGY (VN) triển khai dự án với tổng vốn 70 triệu USD, chuyên về đúc kim loại và gia công cơ khí.

Đối với lĩnh vực công nghệ cao, Công ty TNHH II-VI Việt Nam đầu tư 45 triệu USD để sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện. Công ty TNHH ITO AUTOMATION TECHNOLOGIES Việt Nam đầu tư 8 triệu USD để phát triển hoạt động sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL CABLES có tổng vốn đăng ký 600 tỷ đồng, tương đương khoảng 23,08 triệu USD, tập trung sản xuất dây và cáp điện. Các dự án này được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TPHCM tăng cường hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Một dấu mốc quan trọng khác tại diễn đàn là việc công bố quan hệ đối tác giữa UBND TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Trung ương và Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF, đã thực hiện nghi thức công bố hợp tác.

UBND TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố quan hệ đối tác, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn

Quan hệ đối tác được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa TPHCM với WEF, tập trung tăng cường kết nối với mạng lưới chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để Thành phố tiếp cận những kinh nghiệm, mô hình quản trị và giải pháp phát triển tiên tiến trên thế giới, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Việc đồng thời công bố các thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế, giới thiệu danh mục dự án đầu tư quy mô lớn và thúc đẩy quan hệ đối tác với WEF cho thấy định hướng phát triển của TPHCM không chỉ dừng lại ở thu hút dòng vốn, mà còn chú trọng kết nối vốn với công nghệ, hạ tầng, nguồn nhân lực và các hoạt động kinh tế thực.

Những cam kết và dự án được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho TPHCM trong giai đoạn mới. Qua đó, Thành phố hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.