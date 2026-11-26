Hội nghị có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Vũng Tàu, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy số 4, các phòng nghiệp vụ (Phòng PC02, PC04) thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh và Đồn Biên phòng Bến Đá thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh ra quân phối hợp kiểm tra - Ảnh: THẮNG LỢI

Đây là hoạt động nhằm siết chặt công tác quản lý địa bàn ven biển, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào các hoạt động khai thác thủy sản, vận tải đường thủy. Thông qua quy chế phối hợp được ký kết, các đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, kết hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực cảng cá, bến thuyền.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp về phòng, chống ma tuý - Ảnh: THẮNG LỢI

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, các tổ công tác liên ngành gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá, Công an phường Vũng Tàu, phòng nghiệp vụ và Đội CSGT đường thủy số 4 đã lập tức triển khai lực lượng xuống thực địa, tổ chức ra quân kiểm tra, test nhanh ma túy lưu động tại các bến thuyền và cảng cá trên địa bàn.

Các tổ thực hiện nhiệm vụ tại các bến cầu cảng cá - Ảnh: THẮNG LỢI

Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát hành chính, kết hợp lấy mẫu xét nghiệm nhanh chất ma túy trực tiếp đối với các thuyền trưởng, thuyền viên đang chuẩn bị xuất bến, vừa cập cảng cũng như đội ngũ nhân viên làm việc tại khu vực hậu cần nghề cá. Song song với quá trình kiểm tra, các tổ công tác cũng trực tiếp phát tờ rơi, tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân và người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, vận chuyển hay sử dụng trái phép chất ma túy trên biển và tại khu vực cảng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân và người lao động nâng cao ý thức chấp hành quy định, pháp luật - Ảnh: THẮNG LỢI

Đợt ra quân này không chỉ góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an toàn hàng hải và tính mạng cho ngư dân trong quá trình vươn khơi bám biển, mà còn thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng trong việc giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền an ninh biên giới biển đảo.