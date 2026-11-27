Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho công nhân

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, mục tiêu của chiến dịch nhằm đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho nhóm người dân có giấy phép lái xe lâu năm (độ tuổi từ 30 đến 50 hoặc 55), người có giấy phép lái xe trên 3 năm nhưng chưa cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, cùng nhóm người thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị trừ hết điểm trên giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, chiến dịch còn hướng đến người trẻ là thanh thiếu niên, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động là công nhân thường xuyên di chuyển bằng xe máy.

Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, mới đây, Công an xã Phước Hòa phối hợp với Đội CSGT số 1 và Chi nhánh Nông trại Bông Trang - Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Sofia Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 100 cán bộ, công nhân viên công ty.

Tại buổi tập huấn, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an còn hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống thực tế thường gặp khi tham gia giao thông như: nhường đường khi di chuyển từ đường nhánh ra đường chính; nhận diện và tránh đi vào điểm mù của các phương tiện; chuyển hướng đúng quy định, bảo đảm an toàn; giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Người lao động thực hành lái xe an toàn

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Công an xã Phước Hòa cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy hiệu quả và sức lan tỏa của "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn", đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã Phước Hòa.

Thông qua lớp tập huấn lái xe an toàn, các học viên được kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và hướng dẫn xử lý tình huống thực tế. Chương trình góp phần trang bị những kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công nhân viên, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Dịp này, Công an phường Hòa Lợi cũng phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát động "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" tại Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa (đường Nguyễn Văn Thành, khu phố Bàu Cá, phường Hòa Lợi). Tại chương trình, lực lượng Công an đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho 1.978 công nhân, nhân viên và người lao động.

Buổi tuyên truyền có nhiều nội dung thiết thực như: phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông; tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng tiện ích phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, gồm: ứng dụng SOS ANTT, VNeTraffic và Báo cháy 114. Đáng chú ý, khoảng 450 người lao động đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS ANTT, góp phần tăng cường khả năng kết nối, tương tác với lực lượng Công an khi có tình huống cần hỗ trợ.

Thông qua hoạt động, Công an phường Hòa Lợi mong muốn mỗi công nhân, người lao động không chỉ là người tham gia giao thông có trách nhiệm, biết bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự tại nơi làm việc và nơi cư trú với thông điệp: "Mỗi người lao động - Một ý thức giao thông an toàn - Một công dân số - Chung tay xây dựng phường Hòa Lợi an toàn, văn minh".

Học sinh tham gia lớp học lái xe an toàn

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh

Trong khi đó, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, Công an phường Bình Dương đã phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu tổ chức tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 3.000 học sinh và gần 100 giáo viên Trường THPT Ngô Thời Nhiệm.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường và Đội CSGT Bình Triệu đã phổ biến những quy định cơ bản về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời hướng dẫn học sinh nhận diện và xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp khi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Các kỹ năng được tập trung hướng dẫn gồm: quan sát khi tham gia giao thông, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, chuyển hướng và sử dụng phanh đúng cách.

Ở phần đầu, các báo cáo viên tập trung chuẩn hóa những thao tác an toàn cơ bản trước và trong khi vận hành xe như: quy trình kiểm tra kỹ thuật phương tiện, lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, điều chỉnh tư thế ngồi, kỹ thuật phối hợp phanh - ga cũng như nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trong đô thị đông đúc.

Bên cạnh đó, học sinh được nhắc nhở chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu và luôn chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân cùng những người xung quanh. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong học đường và cộng đồng.

Dịp này, Công an phường Bình Dương còn hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic, giúp người dân tra cứu thông tin, tiếp nhận thông báo vi phạm qua hình thức phạt nguội, tích hợp giấy tờ điện tử, quản lý phương tiện, thực hiện thủ tục hành chính và gửi phản ánh về tình hình giao thông.

Tiếp nối các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Dĩ An) phối hợp cùng Công an địa phương tổ chức chương trình "Tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn dành cho học sinh" nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cần thiết cho các em khi tham gia giao thông.

Tại chương trình, các em học sinh được lắng nghe những kiến thức bổ ích về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tìm hiểu các quy tắc và kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thiếu tá Đỗ Hồng Khánh, cán bộ Công an phường Dĩ An, các em còn được quan sát, thực hành và trải nghiệm những kỹ năng lái xe gắn máy an toàn trong tình huống thực tế.

Trong phần thực hành, các học viên trực tiếp điều khiển phương tiện vượt qua các chướng ngại vật được thiết lập sẵn trên sân. Dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, từng học sinh, giáo viên được rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, làm chủ tốc độ và phản xạ xử lý các tình huống giao thông phát sinh bất ngờ. Quá trình trải nghiệm thực tế này giúp người cầm lái nhận diện rõ các nguyên tắc an toàn, từ đó hạn chế tối đa rủi ro va chạm trên đường phố.

Thông qua hoạt động tuyên truyền kết hợp thực hành sinh động, học sinh không chỉ được củng cố kiến thức mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Kết thúc buổi tuyên truyền, nhà trường đã trao cờ thi đua và tuyên dương 2 tập thể đạt giải xuất sắc dẫn đầu cuộc thi đua "Tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn dành cho học sinh".