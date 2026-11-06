TPHCM còn hơn 7,1 triệu hồ sơ tiêm chủng cần rà soát, chuẩn hóa

Nhân viên y tế một cơ sở tiêm chủng tiêm vaccine cho người dân (Ảnh: M.HUYỀN)

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, tính đến đầu tháng 10-2026, tỷ lệ dữ liệu tiêm chủng được làm sạch trên địa bàn thành phố mới đạt 8%, còn 7.104.489 hồ sơ cần tiếp tục rà soát, xử lý. Tiến độ này chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế trong chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế.

Trước thực trạng trên, UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương và cơ sở tiêm chủng; theo dõi kết quả từng địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, xử lý các trường hợp khó xác minh, đối chiếu số liệu và đôn đốc hoàn thiện hồ sơ.

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn; phân công cụ thể nhân lực, chỉ tiêu xử lý hằng tuần, ưu tiên những nơi có số hồ sơ tồn đọng lớn. Các trạm y tế phối hợp với công an, bộ phận tư pháp - hộ tịch rà soát thông tin định danh, cư trú, khai sinh, khai tử và tiền sử tiêm chủng; xử lý hồ sơ thiếu thông tin, sai lệch, trùng lặp hoặc người dân không còn cư trú tại địa phương.

Ngành giáo dục có trách nhiệm phối hợp rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh, bổ sung thông tin còn thiếu, đồng thời phối hợp gia đình để tổ chức tiêm bù liều theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ hằng tuần, làm rõ số hồ sơ đã xử lý, số còn tồn đọng và những khó khăn, vướng mắc. Quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu phải bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.