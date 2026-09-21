TPHCM: Cố ý báo thông tin giả bị cướp điện thoại, 'cặp đôi' bị Công an xử lý

Đáng chú ý khi đến Cơ quan Công an trình báo, các đương sự đã chủ động thống nhất về cách thức trình bày sự việc, thống nhất về nội dung, địa điểm không có camera giám sát an ninh..., các tình tiết được sắp xếp tương đối cụ thể nhằm làm cơ sở cho việc trình báo theo hướng điện thoại bị cướp giật.

Cụ thể, trước đó, vào ngày 24/8/2026, chị P.N.B.Th. đến Công an xã Hưng Long trình báo: Lúc 20 giờ 10 phút ngày 23/8/2026, Th. được bạn trai N.T.T. điều khiển xe máy chở đến trước địa chỉ 348 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Hưng Long, TPHCM thì bị 2 người điều khiển xe máy Honda Vario (không rõ biển số) từ sau chạy lên phía trước xe của T., dùng tay trái cướp giật điện thoại Iphone 12 Promax của Th., rồi chạy về hướng xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

N.T.T. tại cơ quan Công an

P.N.B.Th. tại cơ quan Công an

Ngay khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an xã Hưng Long huy động lực lượng và trao đổi thông tin với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để phối hợp tiến hành xác minh ngay. Sau vài giờ truy xét và qua làm việc với Th. và T., Công an xã Hưng Long xác định không có vụ việc cướp giật điện thoại như Th. trình báo. Vụ việc xuất phát từ việc P.N.B.Th. và N.T.T. đi chơi thì Th. bị rớt mất điện thoại Iphone 12 Promax, lo sợ bị gia đình la nên T. bàn với Th. về báo với gia đình là bị cướp giật điện thoại và đến Công an xã Hưng Long trình báo.

Công an xã Hưng Long đã củng cố hồ sơ, xử lý P.N.B.Th. và N.T.T. về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần kịp thời trình báo và cung cấp thông tin trung thực, chính xác, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo.

Mọi hành vi bịa đặt, báo tin giả nhằm trốn tránh trách nhiệm, trục lợi hoặc cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.