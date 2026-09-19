TPHCM có xã đầu tiên cán đích khám sức khỏe cho 100% người dân

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ thăm khám sức khỏe cho người dân xã Thạnh An

Kết quả này là sự nỗ lực của chính quyền địa phương, trạm y tế xã và đặc biệt là vai trò của Bệnh viện Từ Dũ – Cơ sở 2 trong tổ chức, điều phối hoạt động khám sức khỏe cho toàn bộ 2.950 người dân trên xã đảo.

Để hoàn thành mục tiêu, Bệnh viện Từ Dũ – Cơ sở 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với trạm y tế và chính quyền địa phương rà soát từng nhóm dân cư, tổ chức các đợt khám và huy động sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện thành phố. Cùng với Bệnh viện Từ Dũ, các bệnh viện như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và các đơn vị liên quan đã cử nhân lực, phối hợp khám, sàng lọc theo từng nhóm đối tượng.

Những người chưa tham gia các đợt khám tập trung được tiếp tục rà soát, mời khám bổ sung; người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế đi lại được tổ chức khám tại nhà.

Người dân được khám sức khỏe và cập nhật cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử

Nhờ cách làm “đi đến từng người dân”, đến ngày 19-9, 100% người dân Thạnh An đã được khám sức khỏe, sàng lọc, đưa Thạnh An trở thành xã đầu tiên của thành phố hoàn thành mục tiêu hoàn thành kế hoạch. Bên cạnh đó, kết quả khám được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử để trạm y tế tiếp tục quản lý người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh mạn tính và kết nối bệnh viện đối với những trường hợp cần khám, điều trị chuyên sâu.