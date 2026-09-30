TPHCM có thêm bệnh viện đa khoa ở khu vực phía Đông

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương bệnh viện mới (Ảnh: BVCC)

Phát biểu tại lễ khai trương, TS-BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, sau quá trình thẩm định chặt chẽ, nhanh chóng và khoa học, Bệnh viện Quốc tế Carmel đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động nổi bật với cơ sở vật chất khang trang, hệ thống máy móc thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại, phòng mổ đạt chuẩn quốc tế cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ và kinh nghiệm.

Bệnh viện đặt tại khu vực phía Đông thành phố đang phát triển năng động giúp đơn vị thuận lợi phục vụ không chỉ người dân địa phương, mà cả người nước ngoài, du khách và kiều bào, phù hợp với định hướng phát triển du lịch y tế mà Bộ Y tế đang xây dựng, dự kiến chính thức ban hành trong năm 2026.

TS-BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ khai trương (Ảnh: BVCC)

TS-BS Dương Huy Lương cho biết, Bộ Y tế luôn kiên trì nguyên tắc đối xử bình đẳng, khuyến khích phát triển đồng bộ giữa hệ thống y tế công lập và ngoài công lập. Bệnh viện Quốc tế Carmel lấy chất lượng làm nền tảng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường liên kết với các bệnh viện đầu ngành, nghiêm túc thực hiện các quy chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế, đồng thời mang đậm tinh thần nhân ái trong từng dịch vụ, thực sự trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của nhân dân.

Tại lễ khai trương, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, sự ra đời của Bệnh viện Carmel không chỉ bổ sung thêm một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại mà còn góp phần mở rộng mạng lưới y tế thành phố, với sự tham gia ngày càng sâu của khu vực y tế tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện được đầu tư theo hướng phát triển y tế chuyên sâu, với các lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, hồi sức. Việc chuẩn bị bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ chuyên môn sẽ tạo thêm nguồn lực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cho người dân, nhất là tại khu vực phía Đông thành phố.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng. Do đó, ngành y tế cần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

“Thành phố mong muốn các bệnh viện tư nhân phát huy thế mạnh chuyên sâu, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống y tế công lập trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và phục vụ cộng đồng. Sự phát triển hài hòa giữa y tế công lập và tư nhân sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, cho biết, bệnh viện có tổng diện tích hơn 40.000m², quy mô 10 tầng, công suất thiết kế 300 giường nội trú và 12 phòng mổ, trong đó có phòng mổ Hybrid (phòng mổ tích hợp phòng phẫu thuật vô khuẩn tiêu chuẩn và hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại).

Bệnh viện Quốc tế Carmel (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ khám, chẩn đoán và điều trị đa chuyên khoa, với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, bệnh viện được trang bị nhiều hệ thống kỹ thuật cao như CT phổ Philips Spectral CT 7500, MRI 3.0 Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA và máy chụp nhũ ảnh 3D... nhằm tập trung phát triển các chuyên khoa tim mạch can thiệp, tiêu hóa, ung bướu, sản phụ khoa - nhi khoa và hồi sức cấp cứu; đồng thời triển khai mô hình hội chẩn đa chuyên khoa đối với các trường hợp bệnh lý phức tạp.