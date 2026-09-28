TPHCM có thể mở quyền đề xuất ranh giới TOD cho nhà đầu tư

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Q.H

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Dự thảo Nghị quyết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông phát triển vùng, logistics trên địa bàn TPHCM theo Luật Phát triển đô thị đang được UBND TPHCM lấy ý kiến.

Mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) là mô hình lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở cho quy hoạch, phát triển đô thị.

Với nhóm chính sách dành cho khu vực TOD, theo Dự thảo, trong dự án đầu tư công độc lập, Ngân sách TP được sử dụng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị và tạo quỹ đất tại khu vực TOD.

Nhà đầu tư được xem xét đề xuất ranh giới, phạm vi khu vực TOD, vị trí và quy mô dự án trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp có cam kết góp vốn, đầu tư công trình đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng hoặc hạ tầng kết nối, cơ quan có thẩm quyền xem xét đề xuất trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, an toàn, năng lực kết nối và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

TP cũng ưu tiên xem xét bố trí vốn đầu tư công đối với hạ tầng kết nối từ ranh dự án đến công trình đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng, tuyến kết nối, bãi đỗ xe, hạ tầng đi bộ, xe đạp và công trình công cộng thiết yếu.

Dự án trong khu vực TOD thuộc đồng thời danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược hoặc thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất thực hiện theo cơ chế, chính sách tương ứng của pháp luật và nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp.

Một nhà ga của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Q.H

Bên cạnh chính sách dành cho khu vực TOD, Dự thảo cũng đưa ra chính sách đối với logistics. TPHCM ưu tiên quỹ đất, mặt nước theo quy hoạch để phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, ga hàng hóa đường sắt, trung tâm logistics, khu logistics tích hợp, trung tâm phân phối, kho tổng hợp, kho lạnh, kho thông minh, kho chuyên dụng, bãi container, trung tâm xử lý đơn hàng thương mại điện tử và hạ tầng dùng chung phục vụ chuỗi cung ứng.

Các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng logistics được áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của HĐND TP và pháp luật có liên quan khi đáp ứng điều kiện áp dụng.

Dự thảo đề xuất Chính sách khuyến khích đối với dự án tài trợ công trình xây dựng. TP ưu tiên sử dụng quỹ đất, mặt bằng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc do Nhà nước quản lý để huy động tổ chức, cá nhân tài trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng, công trình công cộng.

Nhà nước thực hiện các hạng mục thuộc trách nhiệm của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hạ tầng kết nối để công trình sớm được triển khai, đưa vào sử dụng.

Dự thảo Nghị quyết Chính sách gồm 4 chương, 16 điều với các chính sách về: Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông; logistics; Khu vực TOD; Cơ chế làn xanh… nhằm cụ thể hóa các nội dung được giao theo Luật Phát triển đô thị, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để TP huy động và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng.

UBND TPHCM lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết đến hết ngày 1/10/2026.