TPHCM có thể miễn 2 năm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức phát triển kinh tế ban đêm

Phố đêm Bùi Viện thu hút rất đông du khách nước ngoài đổ về vui chơi. Ảnh: Q.Đ

Dự thảo "Nghị quyết quy định tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TPHCM" đang được Sở Văn Hoá và Thể Thao TPHCM lấy ý kiến với một loạt chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm.

Mở thêm không gian cho kinh tế ban đêm

Theo dự thảo, các tổ chức, cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm có thể được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ.

Đáng chú ý nhất là đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hóa của doanh nghiệp.

Thời gian miễn, giảm thuế sẽ được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với ưu đãi thuế, TPHCM dự kiến mở rộng khả năng tiếp cận không gian công cộng cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Các tổ chức, cá nhân có thể được xem xét sử dụng khu vực công, không gian công cộng, vỉa hè, lòng đường, công trình khác thuộc Thành phố quản lý để tổ chức sự kiện theo quy định.

Một chính sách đáng chú ý khác là ưu đãi đơn giá thuê đất theo từng không gian đặc thù, với mức tối đa không vượt quá 60% so với mức quy định hiện hành, nhằm triển khai các đề án khai thác kinh tế ban đêm.

Dự thảo cũng đề xuất áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các ngành, nghề, lĩnh vực thuộc diện được hưởng cơ chế ưu đãi đầu tư theo nghị quyết và không thuộc trường hợp bị loại trừ theo Luật Thuế giá trị gia tăng.

Không chỉ ưu đãi thuế, còn hỗ trợ “đầu ra”

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là chính sách không dừng ở việc giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn hướng tới hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm, sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Thành phố có thể hỗ trợ quảng bá, truyền thông các sự kiện trên phương tiện thông tin, truyền thông thuộc Thành phố quản lý.

Đơn vị tổ chức sự kiện cũng được hỗ trợ kết nối, giới thiệu thông tin đến các cơ quan báo chí Thành phố, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị xúc tiến du lịch để đưa vào chương trình quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch gắn với hoạt động văn hóa, nghệ thuật ban đêm.

Thời hạn hỗ trợ kết nối, giới thiệu thông tin tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị. Để được hỗ trợ, đơn vị tổ chức phải gửi đề nghị đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chậm nhất 15 ngày trước ngày diễn ra sự kiện, kèm thông tin và tài liệu về chương trình.

Với những chương trình có giá trị đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, có ý nghĩa trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa hoặc góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM và Việt Nam ra quốc tế, cơ chế hỗ trợ còn được nâng lên một mức khác.

Các chương trình này có thể được ưu tiên xem xét bố trí quảng trường, phố đi bộ, nhà hát, trung tâm văn hóa và các thiết chế văn hóa khác thuộc Thành phố quản lý.

Đơn vị tổ chức cũng có thể được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cấp phép biểu diễn, tổ chức sự kiện theo hướng rút gọn, ưu tiên xử lý nhanh; đồng thời được kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ, đồng hành để huy động nguồn lực xã hội hóa.

Khách ăn uống, vui chơi tại Phố đêm Bùi Viện (TPHCM). Ảnh: Q.Đ

Một trong những điểm mới đáng chú ý khác là TPHCM dự kiến xây dựng nhiều khung giờ hoạt động, thay vì áp dụng một thời gian đóng, mở cửa chung cho toàn bộ kinh tế ban đêm.

Khung từ 18h đến 22h được áp dụng rộng rãi cho các hoạt động kinh tế ban đêm.

Từ 22h đến 2h sáng, hoạt động được áp dụng tại các khu phát triển thương mại, văn hóa, thể thao và một số khu, tuyến, điểm có đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đáng chú ý, khung 22h đến 6h sáng có thể được xem xét áp dụng có giới hạn, có chọn lọc tại một số khu vực tách biệt, có hoạt động đặc thù.

Tuy nhiên, đây không phải cơ chế mở cửa xuyên đêm đại trà. Các khu vực được áp dụng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đáp ứng yêu cầu chặt chẽ về hạ tầng, an ninh, trật tự, quản lý đô thị và phòng cháy, chữa cháy. Dự thảo cũng mở ra cơ chế linh hoạt để kéo dài thời gian hoạt động tại các khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm khi có sự kiện cụ thể. Việc kéo dài phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đi kèm phương án bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.