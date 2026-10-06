TPHCM có thể hỗ trợ đến 1,75 tỷ đồng/năm cho nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài

Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) trong buổi đón học sinh đạt Huy chương đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế. Ảnh: P.N

Đây là một trong nội dung "Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế ưu đãi đặc biệt đối với người học, người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục, người lao động và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM" đang được lấy ý kiến nhằm cụ thể hoá Điều 27 Luật phát triển đô thị.

Theo Dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục, người lao động và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, ngân sách TPHCM sẽ hỗ trợ kinh phí để các đối tượng thuộc diện quy định được học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài hoặc tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo các đề án, chương trình, kế hoạch do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM ban hành hoặc phê duyệt.

Đáng chú ý, đối với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trên địa bàn TPHCM được cấp có thẩm quyền cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo các đề án, chương trình, kế hoạch được phê duyệt, thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, gồm học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí phải trả cho cơ sở giáo dục.

Học thạc sĩ được hỗ trợ tối đa 1,05 tỷ đồng/năm

Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ở nước ngoài, mức hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế hợp lệ nhưng không vượt quá 1,05 tỷ đồng/người/năm học, gồm: Học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí: tối đa 700 triệu đồng/người/năm học; Sinh hoạt phí: tối đa 260 triệu đồng/người/năm học; Chi phí vé máy bay, tàu, xe và các phương tiện giao thông khác, cùng chi phí đi đường: tối đa 40 triệu đồng/người/năm học; Bảo hiểm y tế bắt buộc: tối đa 20 triệu đồng/người/năm học; Chi phí làm hộ chiếu, thị thực và các chi phí bắt buộc khác liên quan trực tiếp đến việc học tập, nghiên cứu ở nước ngoài: tối đa 30 triệu đồng/người/năm học. Thời gian hỗ trợ đối với chương trình thạc sĩ tối đa 24 tháng.

Đội ngũ những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tại Hội nghị Các trường ngoài công lập ở TPHCM. Ảnh: P.N

Học tiến sĩ được hỗ trợ tối đa 1,75 tỷ đồng/năm

Đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, mức hỗ trợ tối đa lên tới 1,75 tỷ đồng/người/năm học, trong đó:Học phí, lệ phí đào tạo: tối đa 1,15 tỷ đồng/người/năm học; Sinh hoạt phí: tối đa 450 triệu đồng/người/năm học; Chi phí đi lại, vé máy bay, tàu, xe: tối đa 70 triệu đồng/người/năm học; Bảo hiểm y tế bắt buộc: tối đa 35 triệu đồng/người/năm học; Chi phí hộ chiếu, thị thực: tối đa 45 triệu đồng/người/năm học. Thời gian hỗ trợ tối đa đối với chương trình tiến sĩ là 48 tháng.

Hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sĩ, thỉnh giảng tối đa 100 triệu đồng/tháng

Đối với chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi học thuật, thỉnh giảng từ 3 tháng liên tục trở lên, mức hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế hợp lệ. Mức tối đa cho các hạng mục là: Chi phí chương trình nghiên cứu, trao đổi học thuật, thỉnh giảng: 100 triệu đồng/người/tháng; Sinh hoạt phí: 50 triệu đồng/người/tháng; Chi phí vé máy bay, tàu, xe, phương tiện giao thông khác và chi phí đi đường: 40 triệu đồng/người/chương trình; Bảo hiểm y tế bắt buộc: 10 triệu đồng/người/tháng; Hộ chiếu, thị thực và các chi phí bắt buộc khác liên quan trực tiếp đến chương trình: 15 triệu đồng/người/chương trình. Thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng.

Cô trò Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM trong buổi lễ tuyên dương học sinh xuất sắc của TPHCM. Ảnh: P.N

Bồi dưỡng chuyên môn được hỗ trợ tối đa 52,5 triệu đồng/tháng

Với chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ từ 3 tháng liên tục trở lên, mức hỗ trợ tối đa gồm:Học phí, lệ phí hoặc chi phí chương trình: 52,5 triệu đồng/người/tháng; Sinh hoạt phí: 25 triệu đồng/người/tháng; Chi phí vé máy bay, tàu, xe, phương tiện giao thông khác và chi phí đi đường: 25 triệu đồng/người/chương trình; Bảo hiểm y tế bắt buộc: 5 triệu đồng/người/tháng; Hộ chiếu, thị thực và các chi phí bắt buộc khác liên quan trực tiếp đến việc học tập, bồi dưỡng: 5 triệu đồng/người/chương trình. Thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng.