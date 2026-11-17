Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu cần phải điều chỉnh tư duy phát triển, phương thức tổ chức dịch vụ và phân bổ nguồn lực. Đối với TP.HCM, đây là vấn đề gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân, tính bền vững của hệ thống an sinh và khả năng hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Thành phố hiện có hơn 1,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Đằng sau quy mô dân số này là nhu cầu rất cụ thể về chăm sóc sức khỏe, nhà ở, đi làm, tài chính, việc làm và đời sống tinh thần. Đồng thời, là nguồn lực lớn về tri thức, kinh nghiệm, sức lao động và khả năng đóng góp cho xã hội. Vì vậy, phát triển kinh tế bạc cần được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, lấy người cao tuổi làm trung tâm, gắn với đảm bảo an sinh và phát triển thị trường và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Từ thực tiễn phát triển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, TP.HCM đã và đang có những nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc. Trong đó, Thành phố có các chính sách chăm lo cho người cao tuổi từng bước được mở rộng như số người được hưởng trợ cấp xã hội đặc thù. Thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách như hỗ trợ toàn bộ giá vé xe buýt, metro cho người cao tuổi. Thành phố đã bố trí kinh phí để thực hiện khám sàng lọc, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Đồng thời ban hành Đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tính theo ứng dụng già hóa dân số giai đoạn theo 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị.

Thành phố sẽ phát huy tối đa nền tảng hạ tầng y tế chuyên sâu và công nghệ đổi mới sáng tạo để nhanh chóng hiện thực hóa hệ sinh thái kinh tế bạc, hội tụ tiềm năng, sớm thực hiện sứ mệnh tiên phong từng bước hình thành trung tâm kinh tế bạc của cả nước. Hệ sinh thái kinh tế bạc của Thành phố được xây dựng dựa trên cấu trúc tích hợp chặt chẽ, bổ sung toàn diện nền tảng. Đó là y tế và chăm sóc, không gian sống và hạ tầng đô thị liên thế hệ, tài chính và tiêu dùng, chuyển đổi số và công nghệ hỗ trợ. Thành phố sẽ phát huy tối đa các điều kiện, tiềm năng, lợi thế để nhanh chóng thúc đẩy phát triển chiến lược cũng như các chính sách đã và đang hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc tại Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ nối đồng bộ các nguồn lực, các loại hình dịch vụ với mục tiêu cam kết định hướng là phục vụ người cao tuổi. Thành phố sẽ phát huy tối đa hệ thống thể chế hiện có với nghị quyết của Bộ Chính trị, với Luật Phát triển đô thị và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy kết nối một cách đồng bộ các nguồn lực, nhất là nguồn lực kinh tế tư nhân trong đầu tư và hạ tầng dưỡng lão thông qua mô hình hợp tác công tư, chú trọng lồng ghép các tiêu chuẩn đô thị thân thiện với người cao tuổi, tổ chức y tế thế giới gắn với mô hình quy hoạch phát triển TOD, xây dựng các mô hình cộng đồng hưu trí chăm sóc liên tục nơi người cao tuổi có thể sống độc lập, được chăm sóc y tế tại chỗ và tham gia các hoạt động cộng đồng mà không phải di chuyển xa.

Song song đó, Thành phố sẽ tập trung vào những chính sách và mô hình có thể triển khai và đo lường kết quả. Thành phố tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế bạc, xác định rõ đầu mối điều phối, trách nhiệm từng ngành, danh mục dự án ưu tiên và nguồn lực phát triển. Thành phố xác định ưu tiên chăm sóc tại gia đình và cộng đồng, kết nối với các cơ sở chăm sóc chuyên biệt và bệnh viện, lựa chọn địa bàn để thí điểm chăm sóc ban ngày, chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, rà soát nhà đất công dôi dư để đề xuất sử dụng đúng quy định, nghiên cứu cơ chế đặt hàng, mua dịch vụ và khuyến khích cung ứng dịch vụ phù hợp với thu nhập của người dân. Đồng thời, Thành phố cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ, liên kết cơ sở đào tạo, bệnh viện, doanh nghiệp để đào tạo đội ngũ chăm sóc, kết nối chuyên gia, tri thức, nghỉ hưu tham gia tư vấn, giảng dạy và truyền nghề. Thành phố đảm bảo an sinh, kiến tạo môi trường phát triển, giám sát chất lượng, doanh nghiệp mở rộng nguồn cung, gia đình và cộng đồng giữ vai trò nền tảng trong chăm sóc và đồng hành với người cao tuổi.

Về kiến nghị, Thành phố kiến nghị Trung ương và các cơ quan thẩm quyền xem xét 03 nhóm vấn đề cụ thể.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện định hướng quốc gia và khung pháp lý về kinh tế bạc, nhất là các mô hình chăm sóc dài hạn, ban hành tiêu chuẩn dịch vụ, kỹ năng nghề nghiệp, chăm sóc và quy chuẩn cơ sở vật chất, thống kê và đo lường.

Thứ hai, đề xuất nghiên cứu cơ chế tài chính bền vững, xem xét thí điểm bảo hiểm hoặc quỹ chăm sóc dài hạn, nghiên cứu phạm vi chi trả bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà, phục hồi chức năng, đáp ứng điều kiện chuyên môn và phù hợp với khả năng cân đối quỹ.

Thứ ba, tiếp tục tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện cơ chế huy động đầu tư, hợp tác công tư, đặt hàng dịch vụ và sử dụng tài sản công phục vụ chăm sóc người cao tuổi có phạm vi, có thời hạn, có tiêu chí đánh giá rõ ràng về tổng kết và nhân rộng.

Thước đo thành công của kinh tế bạc là người cao tuổi được chăm sóc, sống khỏe hơn, an toàn hơn, có dịch vụ phù hợp và có điều kiện tiếp tục đóng góp cho nguyện vọng và sức khỏe của mình. Thành phố sẽ tiếp tục chủ động chuyển những định hướng này thành các mô hình, dự án cụ thể và tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, doanh nghiệp để vừa chăm sóc tốt hơn cho người cao tuổi, vừa tạo thêm động lực phát triển bền vững cho Thành phố trong thời gian tới.