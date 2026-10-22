TPHCM: Cơ chế linh hoạt giúp đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng

Chung cư Tín Phong được Tổ Công tác gỡ vướng cấp giấy chứng nhận sau 10 năm bị treo do tranh chấp. Ảnh: Bình Minh

Nhận diện điểm nghẽn, xử lý ngay tại chỗ

Tổ Công tác 1645 được thành lập theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND của UBND TPHCM, kiện toàn từ Tổ Công tác 5013, nhằm tập trung tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, Tổ trưởng Tổ Công tác, thủ tục cấp giấy chứng nhận tại một dự án thường liên quan đến nhiều sở, ngành. Khi phát sinh vướng mắc, cơ quan chuyên môn phải gửi văn bản trao đổi, chờ ý kiến thống nhất giữa các đơn vị, khiến thời gian giải quyết kéo dài.

Trong khi đó, số lượng dự án cần cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố tăng lên đáng kể sau khi hợp nhất các địa phương. Nhiều dự án chậm cấp sổ hồng nhiều năm, gây bức xúc cho người dân, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và làm lãng phí nguồn lực xã hội.

Để giải quyết tình trạng này, Tổ Công tác tổ chức họp định kỳ hằng tuần, với sự tham gia của các sở, ngành liên quan như Xây dựng, Tài chính, cơ quan thuế và công an. Mỗi cuộc họp thường xem xét từ 3-6 dự án. Các vướng mắc được đưa ra thảo luận trực tiếp; đơn vị có liên quan phải nêu rõ quan điểm xử lý. Trường hợp cần trả lời bằng văn bản, tổ trưởng ấn định thời hạn cụ thể.

Cơ chế “giải quyết tại chỗ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm” giúp rút ngắn đáng kể quá trình phối hợp, nhiều vướng mắc được xử lý ngay trong cuộc họp. Một số dự án từng bị đình trệ kéo dài như chung cư số 21 Trương Công Định, chung cư Tín Phong, chung cư Gateway Thảo Điền và khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển đã được đưa vào diện tháo gỡ.

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng chủ trì một buổi họp của Tổ Công tác

Sau gần 2 năm hoạt động, Tổ Công tác đã xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho 380 dự án với tổng cộng 228.561 căn nhà và các sản phẩm bất động sản khác, gồm căn hộ văn phòng, thương mại dịch vụ, officetel và ô đậu xe. Trong đó, địa bàn TPHCM trước khi hợp nhất có 331 dự án, Bình Dương cũ có 42 dự án và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 7 dự án.

Đến nay, 349 dự án đã được tháo gỡ thành công, tương ứng 221.611 căn nhà đủ điều kiện giải quyết cấp sổ hồng, vượt xa chỉ tiêu ban đầu là 60 dự án. Hiện còn 20 dự án với 6.950 căn nhà đang tiếp tục được phối hợp xử lý.

Năm 2025, TPHCM hoàn thành cấp sổ hồng cho 55.303 căn nhà, thu nộp lệ phí trước bạ 3.026 tỷ đồng. Tính đến ngày 21-9, thành phố đã giải quyết 57.149 hồ sơ, trong đó cấp sổ hồng cho 43.200 căn nhà; 13.949 hồ sơ đã hoàn thành thủ tục, đang chờ người mua nhà thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.

Sát cánh cùng người dân, doanh nghiệp

Một trong những trường hợp phức tạp là dự án nhà ở tại phường Đông Hưng Thuận, được UBND TPHCM giao đất cho Công ty CP Địa ốc Areco từ năm 2002. Sau đó, pháp nhân thực hiện dự án chuyển sang Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương do sáp nhập doanh nghiệp.

Theo quy định, chủ đầu tư phải hoàn thành xây dựng nhà theo quy hoạch được duyệt trước khi bán cho người mua. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã ký hợp đồng xây dựng nhà ở và phụ lục hợp đồng góp vốn với khách hàng thay vì thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Nhiều khách hàng sau khi góp vốn đã nhận nền và tự xây nhà. Gần 20 năm trôi qua, một số đơn vị xây dựng đã phá sản, chứng từ liên quan như hợp đồng xây dựng, hóa đơn giá trị gia tăng bị thất lạc, gây khó khăn cho việc xác định nghĩa vụ thuế và tài chính. Dự án còn tồn tại tình trạng một số căn nhà không đúng mẫu, hạ tầng chưa được nghiệm thu, kết nối đồng bộ.

Đây là trường hợp không thể giải quyết ngay tại cuộc họp do thiếu cơ sở pháp lý và hồ sơ cần thiết. Trước tình hình đó, ông Nguyễn Toàn Thắng đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác đến thực địa, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tìm phương án tháo gỡ.

Ông Trần Đơn Dương, đại diện Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương, cho biết dự án tồn tại nhiều vướng mắc trong thời gian dài. Nếu không có sự hỗ trợ, hướng dẫn của Tổ Công tác, việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những vướng mắc về thủ tục và sự phối hợp giữa các cơ quan, nhiều dự án còn tồn tại những vấn đề cần xử lý như chậm bàn giao hạ tầng, chưa xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội, tranh chấp phí bảo trì giữa chủ đầu tư và cư dân.

Một số chủ đầu tư mất liên lạc hoặc không tích cực phối hợp cũng khiến quá trình giải quyết kéo dài. Ngoài ra, việc đồng bộ dữ liệu địa chính trên toàn thành phố cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để tạo thuận lợi cho quá trình xử lý hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh: Những kết quả của Tổ Công tác là đáng ghi nhận, cho thấy cơ chế làm việc linh hoạt, chủ động đã giúp giải quyết nhiều tồn tại kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Vì vậy Tổ Công tác cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ; những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét, xử lý.

Từ thực tiễn triển khai, TPHCM đặt mục tiêu đến ngày 31-12 tăng số lượng sổ hồng được cấp ít nhất 20% so với năm 2025, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 61.200 sổ hồng trong năm. Thành phố cũng tập trung xử lý dứt điểm 20 dự án còn vướng mắc trên địa bàn và 14 dự án bất động sản tồn đọng tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Hiệu quả của việc tháo gỡ vướng mắc được thể hiện qua niềm vui của người dân sau nhiều năm chờ đợi. Tại chung cư TDH Phước Long, 60 căn hộ trong đợt đầu đã được thông báo nộp lệ phí trước bạ sau 10 năm chờ hoàn tất thủ tục. Đại diện cư dân Nguyễn Thị Thủy gửi lời cảm ơn Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng và Tổ Công tác đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ cư dân trong quá trình giải quyết hồ sơ.