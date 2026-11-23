Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TPHCM cho biết, UBND TPHCM đang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên toàn địa bàn.

Theo UBND TPHCM, đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và hàng nghìn cơ sở nhà, đất. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bố trí lại trụ sở làm việc, mà phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, khai thác hiệu quả từng tài sản công, kiên quyết không để thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Đến ngày 25/9, TPHCM có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý.

Theo kết quả thống kê cập nhật đến ngày 25/9, TPHCM có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối cơ quan Đảng có 333 cơ sở; khối sở, ban, ngành có 947 cơ sở; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có 93 cơ sở; khối đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố có 129 cơ sở; khối UBND cấp xã có 8.626 cơ sở và 129 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Sau đó, UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt phương án và Kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo đó, 9.849 cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; trong đó 9.735 cơ sở do các đơn vị đang quản lý tiếp tục sử dụng, 71 cơ sở thực hiện điều hòa nội bộ giữa các đơn vị thuộc Thành phố và 44 cơ sở tiếp nhận từ Trung ương được bố trí sử dụng.

70 cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu, gồm 32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ. 320 cơ sở thuộc diện thu hồi, gồm 258 cơ sở thuộc TPHCM và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. 12 cơ sở tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Điểm quan trọng trong phương án của TPHCM là chuyển từ yêu cầu đơn thuần sắp xếp, bố trí lại trụ sở sang quản lý, khai thác tài sản công theo hướng có mục tiêu, có đầu mối và có hiệu quả cụ thể.

Đối với các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, TPHCM không để tình trạng tài sản bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng công năng kéo dài. Tùy theo tính chất, vị trí, hiện trạng và quy định pháp luật, các cơ sở được nghiên cứu chuyển đổi công năng, thu hồi để giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác hoặc đưa vào quản lý quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển của TPHCM.

TPHCM chuyển đổi công năng 70 cơ sở nhà, đất sang phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học...

Đặc biệt, phương án chuyển đổi công năng 70 cơ sở nhà, đất sang phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học, công nghệ thể hiện định hướng ưu tiên sử dụng tài sản công cho các lĩnh vực thiết yếu, trực tiếp phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và bổ sung nguồn lực cho phát triển đô thị.

Đối với 129 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao, TPHCM đã chủ động rà soát, xây dựng phương án xử lý. Trong số 117 cơ sở đã tiếp nhận, có 44 cơ sở bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở chuyển đổi công năng; 62 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và 2 cơ sở tiếp tục được tham mưu phương án xử lý theo quy định. Đối với 12 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, TPHCM tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương hoàn thành việc bàn giao và xác định phương án xử lý.

Theo UBND TPHCM, quan điểm xuyên suốt của TPHCM là tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất; kiên quyết không để đất đai, trụ sở, cơ sở nhà, đất công bị bỏ hoang, lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả. Mỗi cơ sở nhà, đất phải được xem xét, bố trí và khai thác phù hợp, trở thành nguồn lực phục vụ người dân.