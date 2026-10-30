TPHCM có 64 chung cư cũ thuộc diện phải di dời, tháo dỡ

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đối với các chung cư chưa hoàn tất di dời, thành phố đã yêu cầu UBND các phường khẩn trương rà soát nhu cầu tạm cư, bố trí chỗ ở hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà cho người dân theo quy định.

Các địa phương phải thông báo kết quả kiểm định đến chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành; lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực có kết cấu hư hỏng nặng, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời gian chờ phá dỡ, cải tạo.

Đối với 16 chung cư cấp D được kiểm định từ năm 2017, thành phố đã di dời 828/1.194 hộ dân. Trong đó, 12 chung cư đã di dời toàn bộ 608 hộ; 2 chung cư di dời một phần với 220/367 hộ; 2 chung cư còn lại vẫn còn 219 hộ chưa di dời.

Riêng chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội, công tác di dời, bố trí tạm cư đang được triển khai song song với việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tạo và mời gọi nhà đầu tư. Dự án hiện chưa có chủ đầu tư.

Giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng đã trình UBND TPHCM kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư xuống cấp, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị.

TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa, gia cố các chung cư không thuộc diện phá dỡ trong năm 2027; cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư đối với chung cư xây dựng trước năm 1994, đồng thời triển khai cải tạo, xây dựng lại 64 chung cư thuộc diện phải phá dỡ từ nay đến năm 2030.