Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 26/11, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, cho biết thành phố đang từng bước chuyển từ báo cáo thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu.

Theo ông Thịnh, tính đến ngày 30/11, Trung tâm đã xử lý, chuyển 37.614 chữ ký số đến 168 xã, phường, đặc khu và các sở, ban, ngành; hoàn thành lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin, mạng, hội nghị trực tuyến và thiết bị an toàn thông tin tại 434 đầu mối.

Hiện Trung tâm duy trì 13 nền tảng số dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, điều hành và các hoạt động quản lý.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM thông tin tại họp báo chiều 26/11. Ảnh: Phước Sáng

Ngoài ra, ứng dụng Công dân số TPHCM đạt hơn 2 triệu lượt tải, gần 1,7 triệu lượt đăng nhập qua VNeID và hơn 15 triệu lượt truy cập, tương tác. Người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch, giáo dục, sức khỏe, nhà ở xã hội và tiếp cận các chương trình kích cầu, khuyến mãi.

Nền tảng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) tích hợp 14 cơ sở dữ liệu trên 14 lĩnh vực trọng yếu. Nền tảng số hóa hồ sơ lưu trữ điện tử có 155 đơn vị đăng ký sử dụng với 570 tài khoản. Nền tảng quản lý Chính quyền số hoàn thiện 17 tính năng, kết nối 6 hệ thống và cấp 16.701 tài khoản cho 257 đơn vị.

Đáng chú ý, hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành đã triển khai tại 168/168 xã, phường, đặc khu, với các bảng điều khiển theo dõi 10 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Kết nối dữ liệu, giảm nhập liệu nhiều lần

Lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cho biết thêm, việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đang chuyển từ tổng hợp thủ công sang kết nối qua hệ thống và API, từng bước hình thành Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Dữ liệu của 4 khối gồm Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể bước đầu được kết nối. Trung tâm đã xây dựng 52 chỉ tiêu, thu thập thêm 171 chỉ tiêu từ 15 sở, ban, ngành và tích hợp 105 API để khai thác trực tiếp. Tổng số chỉ tiêu đã cung cấp là 223, với 891 API trên Kho dữ liệu dùng chung.

Riêng cấp xã, 6 chỉ tiêu được đồng bộ gồm diện tích, dân số, số hộ, thu ngân sách, chi ngân sách và thông tin khám sức khỏe định kỳ, sổ sức khỏe điện tử.

TPHCM đã kết nối dữ liệu 4 khối, triển khai hệ thống điều hành đến 168 xã, phường, đặc khu. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Để khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, Trung tâm đang rà soát nguồn dữ liệu gốc, chuẩn hóa danh mục chỉ tiêu và ưu tiên kết nối API nhằm giảm báo cáo thủ công, hạn chế nhập liệu nhiều lần.

Tuy nhiên, tình trạng phân tán, trùng lặp dữ liệu chưa được giải quyết hoàn toàn. Thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ, hướng tới nguyên tắc dữ liệu đã có không yêu cầu người dân, doanh nghiệp và cơ quan cấp dưới cung cấp lại.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ mở rộng Kho dữ liệu dùng chung, kết nối cơ sở dữ liệu các sở, ngành, địa phương với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, nâng cao năng lực xử lý dữ liệu lớn và AI.

Thành phố cũng phát triển nền tảng AI dùng chung, trợ lý ảo hỗ trợ soạn thảo văn bản, bóc tách nội dung cuộc họp; xây dựng bản sao số (Digital Twin) kết hợp dữ liệu GIS, quy hoạch và cảm biến IoT để hỗ trợ điều hành giao thông, ngập lụt, môi trường.

Ngoài ra, thành phố sẽ hoàn thiện đề án sàn giao dịch dữ liệu, mở rộng dữ liệu mở, tăng cường an toàn mạng và đào tạo kỹ năng phân tích dữ liệu, ứng dụng AI cho cán bộ, công chức, viên chức. Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được duy trì nhằm nâng cao năng lực số cho người dân, doanh nghiệp.