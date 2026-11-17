Khu đất có diện tích 1.916.109m², tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày 14-11.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, dự án bố trí 377.623m² đất ở. Trong đó, đất NoXH chiếm 264.269m²; đất NoXH cho thuê 37.886m² và đất nhà ở thương mại 75.467m².

Ngoài ra, dự án dành 179.913m² cho thương mại, dịch vụ; 336.442m² xây dựng công trình hạ tầng xã hội và 1.022.129m² xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

CTCP Delta có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, triển khai dự án đúng quy hoạch và tiến độ được phê duyệt. Đồng thời, doanh nghiệp phải đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bàn giao các công trình thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.