TPHCM chuẩn bị khởi công 14 dự án trọng điểm

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, TPHCM đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đồng thời, dự kiến hoàn thành khoảng 10 công trình, dự án trọng điểm trong quý IV, đưa vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động giao thương của doanh nghiệp. Các dự án được ưu tiên gồm giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị, chống ngập, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa và công viên.

Trong 9 công trình, dự án dự kiến khởi công dịp cuối năm, có các dự án nâng cấp, mở rộng đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), Quốc lộ 22; xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối đường Vành đai 3; hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên Vành đai 3 TPHCM.

Thành phố cũng dự kiến triển khai xây dựng các cầu Thủ Thiêm 4, Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và các dự án nạo vét, cải tạo môi trường, thoát nước, xây dựng hạ tầng kết hợp chỉnh trang đô thị tại rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.

Song song đó, TPHCM tăng tốc chuẩn bị khởi công 5 dự án metro, gồm 2 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là metro số 2, đoạn Tham Lương - An Hạ, và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành; cùng 3 dự án đầu tư công là metro số 1 và số 2 tại khu vực Bình Dương, giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Trong nhóm dự án đầu tư công, metro số 1 tại khu vực Bình Dương có tổng vốn khoảng 55.000 tỷ đồng, dài 32,8km, kết nối thành phố mới Bình Dương với ga Suối Tiên. Metro số 2 tại khu vực Bình Dương có tổng vốn khoảng 113.000 tỷ đồng, dài 35km, kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm TPHCM.

Giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu, có tổng vốn dự kiến hơn 86.500 tỷ đồng, chiều dài 23km, kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Đối với các dự án PPP, tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành dài gần 47km, đi qua TPHCM khoảng 11,5km và Đồng Nai gần 36km. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 134.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030, giữ vai trò kết nối trung tâm TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành. Trong khi đó, tuyến metro số 2, đoạn Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc, dài 30km, có tổng vốn đầu tư đề xuất khoảng 85.000 tỷ đồng.