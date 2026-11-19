Nhiều tuyến đường kết nối TPHCM và sân bay Long Thành. Ảnh: Đ.Xá.

Mặc dù được quy hoạch và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng đường sắt tốc độ cao (metro) nhưng ở giai đoạn đầu hiện nay, giao thông kết nối giữa TPHCM và sân bay chủ yếu phụ thuộc vào đường bộ cao tốc. Tới cuối tháng 11/2026, về cơ bản, các dự án hạ tầng kết nối sân bay với các đô thị đều đã hoàn thiện, nhưng một số hạng mục vẫn đang được gấp rút hoàn thành để đồng bộ khi khai thác.

Tại TPHCM, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành dài hơn 20km có vai trò quan trọng nhất. Dự án được chia thành các dự án nhỏ hơn (trên địa bàn TPHCM, TP Đồng Nai), hiện đều đang gấp rút hoàn thành với nhiều hạng mục đã và sẽ hoàn thành ở thời điểm cuối năm nay. Tương tự là dự án Đường Vành đai 3 đi qua TPHCM và TP Đồng Nai cũng đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác nhiều hạng mục. Trước đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã khai thác, giúp mở thêm lựa chọn để di chuyển tới sân bay.

Những dự án trên cùng với tuyến đường nối vào sân bay (đường T1, T2) sẽ giúp việc lưu thông tới các phường trung tâm TPHCM như Bến Thành, Sài Gòn, Xuân Hoà… dễ dàng thông suốt. Ngoài ra, dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu kết nối trực tiếp TPHCM (khu vực Vũng Tàu) và sân bay cũng đang khai thác tạm, cũng mang tới nhiều thuận lợi cho nhóm hành khách du lịch, nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn một số dự án hạ tầng có vai trò gián tiếp, giúp việc di chuyển đến và đi ở sân bay Long Thành thuận lợi hơn như nút giao An Phú, nút Mỹ Thuỷ, nút Tân Vạn.

Việc kết nối giao thông giữa TPHCM và sân bay Long Thành được xác định là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác của dự án giai đoạn đầu vận hành. Bởi thực tế phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TPHCM. Theo kế hoạch, cuối năm 2026 và đầu năm 2027, số lượng chuyến bay sẽ được dịch chuyển dần dần từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành để khai thác. Vì thế, áp lực hạ tầng, nhu cầu vận tải hành khách dự báo chưa có sự tăng đột biến ở thời điểm cuối tháng 12 tới mà sẽ có lộ trình. Trong đó năm 2027 sẽ mang tính bước ngoặt.

Tuy vậy, ngoài các dự án hạ tầng, TPHCM hiện cũng tăng cường kết nối với sân bay Long Thành bằng cách tăng cường giao thông công cộng kết nối. Trong đó quan trọng nhất các tuyến xe buýt. Theo Sở Xây dựng TPHCM, cơ quan này đã lên kế hoạch đưa vào khai thác 13 tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành, với lộ trình sẽ khai thác tuỳ theo nhu cầu thực tế của hành khách. Các tuyến dự kiến này gồm Bến xe buýt Sài Gòn - Long Thành; Bến xe Bình Dương - Long Thành; Bến xe Miền Đông mới - Long Thành; Tân Sơn Nhất - Chợ Lớn - Phú Mỹ - Đất Đỏ - Phước Hải… Trong đó quan trọng nhất là tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất - Đường cao tốc - Sân bay Long Thành - Bến xe Vũng Tàu dài 180km, thời gian hành trình dự kiến lần lượt là 210 phút và 90 phút cho mỗi chuyến. Ngoài ra, một số tuyến khác có lộ trình kết nối 2 sân bay và các trung tâm khác ở TPHCM cũng chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, hiện nay chưa có tuyến xe buýt trực tiếp kết nối vào sân bay Long Thành do sân bay chưa khai thác. Tuy nhiên ở quốc lộ 51 (cách sân bay chừng 4km) đã có một số tuyến xe buýt hoạt động, kết nối với Bến xe Miền Đông cũ và sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành điều chỉnh lộ trình, tuyến để giúp hành khách di chuyển thuận lợi hơn.

Là một trong những dự án quan trọng nhất khu vực phía Nam, việc khai thác sân bay Long Thành một cách hiệu quả không chỉ giúp việc lưu thông đảm bảo thông suốt mà về lâu dài, sân bay cũng giảm áp lực hạ tầng, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn tắc, kẹt xe như hiện nay.