TPHCM chuẩn bị đối diện với đợt triều cường mới trên mức báo động 3

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập úng ở những nơi trũng thấp

Ngày 22-10, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ phát thông tin về triều cường khu vực sông Sài Gòn.

Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm và ở mức thấp. Riêng trạm Thủ Dầu Một đạt mức cao. Đến 7 giờ ngày 22-10, mực nước thực đo tại các trạm như sau: trạm Nhà Bè: 1,34m; trạm Phú An: 1,30m; trạm Thủ Dầu Một: 1,52m.

Dự báo triều cường Rằm tháng 9 ở TPHCM ở mức cao. Ảnh: MINH HẢI

Dự báo, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh rạch khu vực TPHCM tiếp tục lên trở lại.

Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 26 đến 28-10 (ngày 17 đến 19-9 âm lịch).

Cụ thể, trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,70-1,75m, trên báo động 3 từ 0,10-0,15m; trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,80-1,85m, trên báo động 3 từ 0,20-0,25m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ khoảng 5-7 giờ và 17-19 giờ.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm ở mức cao. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM.