TPHCM chuẩn bị đấu thầu hơn 444ha đất

Danh mục có 3 khu đất phát triển đô thị, khu dân cư. Trong đó, Khu vực phát triển đô thị An Sơn II, phường Thuận An, rộng khoảng 75ha, đã được rà soát sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trước sáp nhập), quy hoạch chung đô thị Thuận An, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị An Sơn và định hướng phát triển nhà ở.

Khu đất thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, phường Phước Thắng, rộng khoảng 60,3ha. Theo hồ sơ, khu đất phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập), Quy hoạch chung TP Vũng Tàu cũ và Quy hoạch phân khu Khu đô thị Bắc Vũng Tàu.

Khu đất thứ 3 là dự án Khu dân cư mới tại phường Tam Bình, diện tích khoảng 22,47ha.

Cả 3 khu đất còn lại thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2024, gồm: Nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 1 rộng 186ha và Nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 2 rộng 100ha, cùng tại xã Trừ Văn Thố; khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục tại phường Tân Hưng rộng khoảng 0,9ha.

Theo UBND TPHCM, 6 khu đất dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, với tiến độ tổ chức đấu thầu là 180 ngày. Các sở, ngành và UBND phường, xã liên quan được phân công phối hợp thực hiện.

UBND TPHCM yêu cầu triển khai và quản lý quỹ đất chặt chẽ, đặc biệt với những khu đất có diện tích thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đối với khu đất có phần diện tích do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý, việc thu hồi để giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện đối với toàn bộ khu đất theo quy định.

Việc xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm và tổ chức đấu thầu phải tuân thủ trình tự, thủ tục pháp luật về đất đai, đấu thầu, đầu tư và các quy định liên quan.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương tham mưu kế hoạch chi tiết triển khai nghị quyết, trình UBND Thành phố trước ngày 25-11.