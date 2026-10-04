TPHCM chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa, bão 2026

UBND thành phố chỉ đạo, các phường, xã, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ ngập sâu, tổ chức khơi thông dòng chảy và bảo đảm khả năng thoát nước. Các địa phương phải đặc biệt lưu ý những vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm đã được thành phố công bố.

Tại khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và kiên quyết không để người dân, phương tiện đi qua những vị trí mất an toàn. Khi cần thiết, địa phương chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Mấy ngày qua TPHCM có nhiều địa điểm bị ngập nặng. Ảnh: Đ.X

Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai và triển khai phương án bảo vệ đê điều.

Đối với hệ thống hạ tầng, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị thoát nước, thủy lợi vận hành hiệu quả cửa xả, cống kiểm soát triều và trạm bơm. Các công trình ngầm, hầm, hồ chứa và công trình đang thi công phải được rà soát về mức độ an toàn. Tại các điểm ngập sâu, sạt lở cần bố trí biển báo, rào chắn và đèn tín hiệu.

Sở Xây dựng đồng thời chỉ đạo rà soát, cắt tỉa cây xanh tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra việc chằng chống pa-nô, bảng quảng cáo kích thước lớn và hạn chế các hoạt động biểu diễn ngoài trời khi thời tiết xấu.

Tổng công ty Điện lực TPHCM nhanh chóng khắc phục sự cố đường dây tải điện. Sở Du lịch tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách hoạt động trên sông, biển. Công an thành phố bố trí máy bơm di động và lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp điều tiết giao thông tại các khu vực ngập.

Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa, trong đó có Thủy điện Trị An và các đơn vị khai thác thủy lợi miền Nam, UBND thành phố yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết để vận hành hồ chứa linh hoạt. Việc xả lũ phải được tính toán chủ động nhằm giảm nguy cơ ngập khu vực hạ du, hạn chế khả năng mưa lớn, triều cường và xả lũ xảy ra đồng thời theo hướng bất lợi.

Người dân vùng hạ du phải được cảnh báo sớm khi có phương án vận hành hồ chứa. Với các hồ có dung tích thấp, đơn vị quản lý cần tính toán phương án tích nước phù hợp để phục vụ phòng, chống hạn hán trong mùa khô năm 2027, trong bối cảnh dự báo có ảnh hưởng của El Nino.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo Quy chế trực ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ và cuối tuần.