Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc và đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cùng chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Thành ủy TPHCM tiếp và làm việc với Tổ giúp việc của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trịnh Thăng Quyết, Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương, Tổ phó Tổ giúp việc; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TPHCM.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh Tổ giúp việc tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó là việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thu hồi tài sản tham nhũng và hoạt động của ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thành phố; kết quả thực hiện 05 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Trong đó, chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chỉ đạo, các cơ quan có liên quan của TPHCM chủ động phối hợp với Tổ giúp việc để cung cấp tài liệu, báo cáo đầy đủ những nội dung kiểm tra, giám sát.