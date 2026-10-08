TPHCM chủ động phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở

Chiều 8-10, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài tại xã, phường, đặc khu”.

Đồng chí Trần Hoàng Kiếm phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, đã hệ thống, quán triệt và triển khai một số chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Các đại biểu thảo luận, trao đổi giải pháp thực hiện.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh yêu cầu nhận diện, chủ động phòng ngừa và giải quyết hiệu quả những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của thành phố.

Đồng chí lưu ý công tác này cần gắn với việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Luật Phát triển đô thị. Các cơ chế, chính sách, quy hoạch, công trình, dự án phải được đánh giá tác động, tham vấn, lấy ý kiến công khai, minh bạch; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cùng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động phòng ngừa, quản trị nguy cơ; kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, bức xúc ngay tại cơ sở, không để bị động xử lý hậu quả.

Việc giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài cần lấy đối thoại, tuyên truyền, vận động và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân làm trọng tâm; tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm vi phạm nhằm củng cố niềm tin, sự đồng thuận của người dân.

“Tinh thần chung là nắm chắc tình hình, đối thoại kịp thời, giải quyết sớm ngay tại cơ sở, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, có lý, có tình”, đồng chí Trần Văn Tuấn nhấn mạnh.

Theo đồng chí, mỗi vụ việc được phòng ngừa kịp thời, giải quyết thấu tình, đạt lý góp phần an dân, đồng thời là thước đo bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và uy tín của cán bộ đối với nhân dân.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cùng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Ứng dụng công nghệ trong phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, thường xuyên chỉ đạo nắm chắc tình hình tại các địa bàn, lĩnh vực, công trình, dự án có nguy cơ phát sinh khiếu kiện.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, tăng cường tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phát hiện mâu thuẫn, bức xúc và các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.