TPHCM chủ động dữ liệu, chỗ học cho năm 2027-2028

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM).

Để chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu căn cứ kết quả tuyển sinh năm học 2026-2027 tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028.

UBND phường, xã, đặc khu rà soát, thống kê đầy đủ trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục cập nhật, xác thực dữ liệu trẻ lớp Lá, học sinh lớp 5. Việc xác định nơi cư trú thực tế được thực hiện thông qua dữ liệu VNeID, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, không bỏ sót đối tượng và được cập nhật đúng thời gian trên Trang tuyển sinh trực tuyến của thành phố.

Địa phương cũng phải rà soát thực trạng cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên và khả năng tiếp nhận của các trường công lập; chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM và các phường, xã lân cận để đề xuất khu vực tuyển sinh linh hoạt, phù hợp thực tế.

Đối với những khu vực có nguy cơ thiếu chỗ học, đặc biệt nơi chưa có trường THCS hoặc có mật độ dân cư cao, áp lực tuyển sinh lớn, địa phương được yêu cầu chủ động tham mưu kế hoạch đầu tư, bổ sung quỹ đất, xây dựng trường học và đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, hướng tới bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh năm học 2027-2028.

Liên quan công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên xây dựng thư viện câu hỏi thi theo hướng mở, phục vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2027 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Cùng với đó, trường học chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị hệ thống máy tính bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; bảo đảm bản quyền phần mềm, hạ tầng đường truyền Internet ổn định và các điều kiện kỹ thuật liên quan; phối hợp chặt chẽ trong công tác thử nghiệm khi có yêu cầu; từng bước triển khai thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.