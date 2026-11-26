Theo kế hoạch được UBND TPHCM ban hành ngày 26/11, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án "Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ" phải được tổ chức quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu hoàn tất và bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 31/3/2027.

Để đảm bảo mốc thời gian này, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư). Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động thực hiện song song, đồng thời các thủ tục mà pháp luật cho phép nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ.

Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, áp dụng đúng các cơ chế, chính sách đặc thù trong đền bù; đồng thời chủ động đối thoại, giải quyết dứt điểm kiến nghị, khiếu nại của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng kéo dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiến độ chung.

Toàn cảnh đường Tôn Thất Thuyết dọc Kênh Tẻ. Dự án mở rộng tuyến đường này cùng công viên bờ kênh có vốn đầu tư hơn 5.550 tỷ đồng, dự kiến bàn giao mặt bằng trước 31/3/2027. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 diễn ra ngày 14/11/2025, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Cụ thể, dự án được nâng từ nhóm B lên nhóm A, tổng mức đầu tư tăng gấp hơn 2,5 lần, từ 2.203 tỷ đồng lên 5.554 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Về quy mô, toàn tuyến có tổng chiều dài 3.608m. Trong đó, đường Tôn Thất Thuyết dài 3.423m sẽ được mở rộng mặt cắt lên 26m; xây dựng mới tuyến đường quy hoạch số 1 dài 185m, rộng 28m. Dự án cũng bao gồm việc xây mới một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu hiện hữu trên đường Bến Vân Đồn lên mặt cắt 25m, xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ Kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu kết hợp bố trí các bến cập tàu phục vụ giao thông thủy nội địa. Song song với hạ tầng giao thông là hệ thống thoát nước, chiếu sáng và dải công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Theo lộ trình được phê duyệt, trong năm 2026, Thành phố sẽ hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt dự án và triển khai công tác bồi thường. Công trình dự kiến khởi công ngay trong quý I/2027 (trùng thời điểm chốt bàn giao mặt bằng), hoàn thành vào quý IV/2028 và quyết toán trong năm 2029.

Dãy nhà ven Kênh Tẻ thuộc diện giải tỏa để làm kè bảo vệ và công viên cây xanh, đồng thời mở rộng mặt đường Tôn Thất Thuyết từ 7-8m lên 26m. Ảnh: Tuấn Kiệt

Việc mở rộng đường Tôn Thất Thuyết được đánh giá là nhiệm vụ giao thông cấp bách tại khu vực phía nam của TPHCM. Hiện tại, tuyến đường này chỉ rộng từ 7-8m, thiếu vỉa hè, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, tạo thành điểm nghẽn thường xuyên ùn tắc dù nằm kề cận các trục huyết mạch như Nguyễn Tất Thành, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Bến Vân Đồn hay cầu Kênh Tẻ.

Khi hoàn thành, trục đường mới sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho tuyến Khánh Hội – cầu Kênh Tẻ – Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời kết nối đồng bộ với dự án cầu đường Nguyễn Khoái trong tương lai. Không chỉ giải quyết bài toán đi lại, dự án còn góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị ven sông.