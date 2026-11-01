UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 589/KH-UBND ngày 26/10/2026 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thành phố xác định việc xây dựng, cải tạo và chỉnh trang các công trình tưởng niệm, ghi công liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, trong danh mục các công trình, dự án tri ân người có công, UBND TPHCM đưa ra kế hoạch cải tạo, chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành Công viên tưởng niệm.

TPHCM chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm

Việc định hướng chuyển đổi công năng của công viên theo hướng trở thành không gian tưởng niệm thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với công tác gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, đồng thời gắn việc phát triển không gian công cộng với hoạt động tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, tính đến hết ngày 31/10, chỉ riêng đợt 2, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 26 bộ hài cốt có di vật kèm theo. Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10, qua hai đợt tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ hài cốt có di vật.

Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong tổng số hài cốt được phát hiện, có 846 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể trong khuôn viên công viên. Những kết quả tìm kiếm, quy tập nêu trên cho thấy ý nghĩa đặc biệt của khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Việc TPHCM đưa công trình cải tạo, chỉnh trang Công viên này thành Công viên tưởng niệm không chỉ là sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Cùng với công viên Lê Thị Riêng, TPHCM cũng triển khai dự án Quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo. Đây là những công trình được xác định trong nhóm dự án tri ân người có công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Người dân đến thắp hương tưởng niệm tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Bên cạnh đó, UBND TPHCM đặt mục tiêu bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc tu bổ, nâng cấp các công trình tưởng niệm, bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Không chỉ tập trung đầu tư, chỉnh trang các công trình tưởng niệm, TPHCM còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Theo kế hoạch, Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Việc chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm không chỉ là sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Đồng thời, Thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người có công, duy trì phụng dưỡng hằng tháng đối với 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tại các đền thờ và công trình ghi công liệt sĩ; lễ thắp nến tri ân; họp mặt người có công tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và tổ chức những chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Cùng với đó, các hoạt động giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” sẽ được đẩy mạnh trong trường học thông qua những tiết học lịch sử địa phương, sinh hoạt ngoại khóa, giao lưu với nhân chứng lịch sử, triển lãm hình ảnh, tư liệu và các hoạt động về nguồn. TPHCM cũng phát động phong trào thanh niên tình nguyện tham gia chăm sóc, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, bảo đảm tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.