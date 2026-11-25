Những cánh cửa van khổng lồ đồng loạt được vận hành, ngăn dòng nước triều từ các sông lớn tràn vào hệ thống kênh, rạch nội đô, mở ra kỳ vọng giảm bớt nỗi ám ảnh ngập nước do triều cường đã đeo đẳng hàng triệu người dân Thành phố suốt nhiều năm qua.

Thời khắc được chờ đợi!

Ngày 25/11, tại Nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) phối hơp các đơn vị chức năng chính thức tổ chức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Sau khi các bộ phận kỹ thuật xác nhận hệ thống đã sẵn sàng, lãnh đạo tập đoàn đã ban hành lệnh chính thức vận hành liên hoàn dự án ngăn triều.

TPHCM chính thức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều chống ngập 10.000 tỷ đồng

Ngay sau hiệu lệnh vận hành, những cánh cửa van khổng lồ đồng loạt được từ từ hạ xuống để ngăn dòng nước triều cường từ các sông lớn xâm nhập vào hệ thống kênh, rạch nội đô. Việc vận hành đồng bộ các cống kiểm soát triều, kết hợp với hệ thống quan trắc, điều khiển tập trung nhằm kiểm chứng khả năng bảo vệ khu vực nội đô TPHCM trước đợt triều cường dâng cao. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ đối với nhà đầu tư và các đơn vị tham gia triển khai dự án mà còn đối với hàng triệu người dân Thành phố đã nhiều năm mong chờ một giải pháp căn cơ nhằm kiểm soát tình trạng ngập do triều cường.

Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA được ví như “bộ não” của toàn bộ dự án được đặt tại Nhà quản lý trung tâm ở Cống Mương Chuối. Thông qua kết nối với 29 điểm quan trắc, đội ngũ vận hành có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm điều hành. Lần vận hành liên hoàn này còn có ý nghĩa kiểm chứng khả năng phối hợp của cả hệ thống, từ các cống kiểm soát triều, trạm bơm, đê bao đến hệ thống quan trắc và trung tâm điều hành. Qua đó đánh giá hiệu quả ngăn triều, hoàn thiện quy trình điều tiết nước trước khi đưa công trình vào khai thác ổn định.

Thời khắc lịch sử khi chính thức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều chống ngập 10.000 tỷ đồng

Trước đó từ chiều 23/11 và 24/11, dự án đã vận hành thử nghiệm lần đầu tiên thành công trong điều kiện triều cường dâng cao. Hệ thống cống kiểm soát triều bước đầu phát huy hiệu quả, ngăn dòng nước từ các sông lớn xâm nhập vào hệ thống kênh, rạch nội đô. Tại các cống ngăn triều Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Định… việc đóng cửa van đã tạo ra sự chênh lệch mực nước giữa phía sông và phía trong khu vực được bảo vệ.

Đặc biệt, tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình… mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành. Những kết quả bước đầu này là minh chứng trực quan, sinh động về hiệu quả ngăn triều của Dự án và những giá trị thiết thực mà công trình mang lại cho đời sống người dân.

Nhà quản lý trung tâm điều hành chống ngập do triều đặt tại Cống Mương Chuối

Có mặt tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (đơn vị tư vấn dự án), không giấu được niềm vui khi chứng kiến công trình bước vào giai đoạn vận hành liên hoàn và phát huy hiệu quả ngăn triều rõ rệt trong những ngày vừa qua. “Bây giờ chúng tôi thấy rất nhẹ nhõm khi dự án phát huy hiệu quả. Đây không chỉ là niềm vui đối với những người trực tiếp tham gia nghiên cứu, thiết kế và xây dựng công trình mà còn mở ra kỳ vọng giảm bớt nỗi lo ngập nước, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại và chất lượng sống cho hàng triệu người dân thành phố”, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh chia sẻ.

Khởi công từ năm 2016, dự án ngăn triều chống ngập với vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố. Quy mô dự án bao gồm 08 cống kiểm soát triều Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10 m đến 160 m; khoảng 6 km đê bao – kè ven sông; 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao; hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120 m³/s, cùng Nhà quản lý trung tâm và hệ thống quan trắc – điều khiển tự động SCADA phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành tập trung.

Dự án ngăn triều chống ngập trải qua một hành trình kéo dài 10 năm với không ít khó khăn

Dự án đã trải qua một hành trình kéo dài 10 năm với không ít khó khăn, thách thức do các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Ngay cả khi khối lượng thi công đã đạt trên 90%, Dự án vẫn phải trải qua một thời gian dài gián đoạn để chờ tháo gỡ các vướng mắc. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực của chính quyền Thành phố đã tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai “về đích”.

Theo kế hoạch, sau đợt vận hành liên hoàn, từ ngày 27 đến 28/11, nhà đầu tư dự kiến tổ chức cho người dân tham quan, tìm hiểu về các công trình cống ngăn triều. Sau đó các đơn vị tiếp tục diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý những tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật để chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Chủ đầu tư cam kết hết ngập do triều cường

TPHCM có khoảng 60% diện tích đất có cao trình thấp dưới 2m. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc khiến nước triều dễ dàng xâm nhập sâu vào khu vực nội đô. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng sụt lún nền đất, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và những trận mưa lớn diễn biến ngày càng phức tạp, áp lực đối với hệ thống thoát nước đô thị không ngừng gia tăng. Do đó, việc kiểm soát được dòng nước triều từ bên ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Niềm vui của những người gắn bó với dự án khi công trình phát huy hiệu quả

Dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỷ đồng được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch 752 về hệ thống thoát nước đô thị và Quy hoạch 1547 về thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thay vì bị động ứng phó mỗi khi triều cường xuất hiện, TP từng bước có thể chủ động điều tiết mực nước trong phạm vi được công trình bảo vệ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trung Nam Group cam kết khi hệ thống công trình được vận hành đồng bộ, toàn bộ khu vực nằm trong phạm vi bảo vệ của dự án sẽ không còn bị ngập do triều cường. Đối với tình trạng ngập do mưa, dự án được trang bị hệ thống trạm bơm với tổng công suất lên tới 120 m³/giây để bơm nước ra ngoài. “Với lượng mưa dưới 100 mm, hệ thống hoàn toàn đủ năng lực bảo đảm khu vực dự án không bị ngập với điều kiện hạ tầng thoát nước nội đô được kết nối đồng bộ, thông suốt, bảo đảm nước mưa từ các tuyến đường được dẫn về hệ thống trạm bơm”, ông Nguyễn Tâm Tiến cam kết.

Ngay trong ngày đầu tiên vận hành toàn hệ thống, dự án đã phát huy hiệu quả ngăn triều cường rõ rệt

Theo thiết kế, khi dự án đi vào hoạt động chính thức, khoảng 570km² của khu vực trung tâm TPHCM với hơn 6,5 triệu dân sẽ thoát khỏi cảnh ngập nước mỗi khi triều cường. Phạm vi hưởng lợi của dự án bao gồm nhiều khu vực thuộc các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết để phát huy tối đa công năng của công trình, bên cạnh yếu tố kỹ thuật còn cần đến công tác quản trị đô thị và sự đồng hành của mỗi người dân. Hệ thống kiểm soát triều và mạng lưới thoát nước đô thị phải hoạt động như một cơ thể thống nhất. “Dù các cống ngăn triều có hiện đại đến đâu, nếu kênh, rạch, cửa xả, miệng thu nước bị tắc nghẽn bởi rác thải hoặc hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch bị lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy thì nước mưa vẫn không thể tiêu thoát kịp thời”, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chia sẻ.

Mực nước bên ngoài Cống Mương Chuối và bên trong chênh nhau đến 2 mét

Do đó, song song với việc vận hành hệ thống ngăn triều, Thành phố cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng thoát nước, nạo vét, cải tạo các tuyến kênh, rạch trọng điểm, bảo đảm sự kết nối thông suốt giữa mạng lưới thoát nước nội đô và các công trình kiểm soát triều. Đồng thời, mỗi người dân cũng có thể góp phần vào công cuộc chống ngập bằng những hành động thiết thực như không xả rác xuống sông, kênh, rạch, không làm tắc nghẽn miệng thu nước, không lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Sau 10 năm chờ đợi, việc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng đang mở ra một chương mới trong hành trình chống ngập của TPHCM. Những kết quả tích cực ban đầu đã thắp lên hy vọng về một tương lai mà người dân Thành phố không còn phải thấp thỏm nhìn con nước lên, không còn phải tất tả kê cao đồ đạc, vất vả tìm đường về nhà mỗi khi triều cường dâng cao. Đó cũng chính là giá trị thiết thực nhất mà hàng triệu người dân mong đợi ở công trình được chờ đợi suốt một thập kỷ này.