Ngày 18-11, Tổ đại biểu HĐND TPHCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đại biểu: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Dương; Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Tổ đại biểu HĐND phường Phú An đã có buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm an toàn giao thông trên một số tuyến đường; việc thu phí xử lý rác thải mà người dân phải chịu thêm phần thuế 10% từ đơn vị thu gom. Cử tri mong muốn xem xét điều chỉnh quy định tách thửa hiện hành, bởi quy định về diện tích tách thửa đang khiến nhiều hộ có nhân khẩu đông gặp khó khăn khi muốn chia đất cho người thân, cho con xây nhà ở.

Cử tri Đinh Văn Hùng, cho biết trên tuyến đường ĐT.744 đi qua địa bàn khu phố Phú Thuận có nhiều vị trí bị hư hỏng, xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ voi” khiến việc đi lại của người dân khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đại diện cử tri phản ánh ý kiến

Cử tri Đỗ Thị Bé kiến nghị đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống, có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Cử tri đề nghị làm rõ giá dịch vụ, thời gian thu gom rác thải; tháo gỡ khó khăn trong tách thửa đất và giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất kéo dài.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo phường Phú An quan tâm, chia sẻ thấu đáo, làm hết trách nhiệm và giải thích cặn kẽ các ý kiến để cử tri rõ. Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các công trình đang thi công, đại biểu Võ Văn Minh đề nghị địa phương chủ động, áp dụng các biện pháp cấp bách trên tinh thần đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, quan tâm quản lý trật tự xây dựng, khẩn trương cấp nền tái định cư cho người dân. Những việc vượt thẩm quyền cần nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến thành phố để kịp thời xử lý.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu

Với các ý kiến liên quan về đất đai, đại biểu Võ Văn Minh cho biết thành phố đang rà soát, làm sạch dữ liệu đất phi nông nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi người dân. Đối với khó khăn trong tách thửa, địa phương cần tổng hợp ý kiến của người dân, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với phản ánh khoản thuế trong dịch vụ thu gom rác, đại biểu Võ Văn Minh yêu cầu đại diện Sở Tài chính thông tin, làm rõ với lãnh đạo phường và cử tri về việc hợp đồng thu gom rác giữa doanh nghiệp với người dân có thuộc đối tượng chịu thuế hay không, căn cứ tính thuế và trách nhiệm của các bên.

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục đối thoại, lắng nghe, tiếp nhận ý kiến cử tri, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề dân sinh, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền.