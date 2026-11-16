TPHCM chi gần 13 tỷ đồng chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số trong 9 tháng

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, thời gian qua, Sở đã tham mưu UBND TPHCM ban hành 6 quyết định, 9 kế hoạch cùng nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung vào chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể, ngày 14/9, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch số 498/KH-UBND về tiếp tục triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong giai đoạn 2026-2030.

Sau sắp xếp, thành phố có 25 phường và 237 khu phố, ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm cơ sở thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng kinh phí chăm lo 16.867 lượt đồng bào dân tộc thiểu số trong 9 tháng đầu năm 2026 vượt 12,74 tỷ đồng. Trong đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thành phố hỗ trợ 7.798 lượt người với hơn 5,07 tỷ đồng; Tết Chôl Chnăm Thmây hỗ trợ 1.509 lượt đồng bào Khmer, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và chư tăng với kinh phí 1,09 tỷ đồng.

Chính sách dành cho người có uy tín được thực hiện với 894 lượt, kinh phí hơn 2,13 tỷ đồng. Dịp Ramadan, thành phố thăm hỏi, hỗ trợ 283 lượt người Chăm có hoàn cảnh khó khăn với 158,5 triệu đồng.

Ngoài ra, 35 hộ nghèo, 473 hộ cận nghèo và 3.897 lượt hộ khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM tổ chức nhiều chương trình về gìn giữ bản sắc và phát triển lĩnh vực dân tộc. Ảnh: Phước Sáng

Trong lĩnh vực giáo dục, năm học 2026-2027, thành phố hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa cho 91.323 học sinh, học viên phổ thông dân tộc thiểu số. Đồng thời, 9,075 tỷ đồng được chi hỗ trợ chi phí học tập cho 605 học sinh, sinh viên và học viên sau đại học là người dân tộc thiểu số.

Trong công tác tuyên truyền, Sở phối hợp Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo về chuyển đổi số trong gìn giữ bản sắc và phát triển lĩnh vực dân tộc, tôn giáo với hơn 200 đại biểu tham dự. Nhiều giải pháp như trí tuệ nhân tạo, công nghệ 3D số hóa di sản và thương mại điện tử cho ẩm thực Halal được giới thiệu.

Công tác phổ biến pháp luật được triển khai qua 24 hội nghị với 1.112 đại biểu tại 24 xã, phường; tuyên truyền cho 1.600 tăng ni và tổ chức 8 hội nghị tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về chuyển đổi số, trang thông tin điện tử của Sở đăng tải 187 tin, 663 ảnh, 34 infographic và 6 video, thu hút hơn 2,7 triệu lượt truy cập. Cơ sở dữ liệu đã chuẩn hóa 100% thông tin người có uy tín, dữ liệu phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và thông tin 4.676 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.