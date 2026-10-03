TPHCM: Cháy nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, nghi do chập điện

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 3-10, đám cháy bùng phát tại căn nhà một trệt, một lầu, diện tích khoảng 100m² trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài (phường Minh Phụng, TPHCM). Người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tìm cách dập lửa.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chia nhiều hướng tiếp cận, khống chế đám cháy sau ít phút.

Khói đen bốc lên từ căn nhà, đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy. Ảnh: KIẾN VĂN

Theo UBND phường Minh Phụng, thời điểm xảy ra cháy, những người bên trong căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài, không có ai bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính không đáng kể.

Cảnh sát huy động phương tiện và lực lượng tới hiện trường chữa cháy. Ảnh: KIẾN VĂN

Công an phường Minh Phụng phối hợp các đơn vị Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, nguyên nhân được xác định do chập điện.